O bir manken değil! Yaşına inanamayacaksınız

Avustralyalı Belinda Norton’un çarpıcı değişimi görenleri hayret içinde bırakıyor. 43 yaşındaki kadın 20’li yaşlarda olduğundan daha fit ve sağlıklı görünüyor. Instagramda binlerce takipçisi olan Fizik terapi eğitmeni 43 yaşındaki Belinda Norton, nasıl yarı yaşında göründüğüne ilişkin 8 sırrını paylaştı.

Norton, kendisini 20'li yaşlarda olduğundan daha fit hissettiğini söyledi. Hayatınızda yapacağınız 8 değişiklik ile çok genç görünmenin mümkün olduğunu söyleyen eğitmen, yediğiniz şeylerin yapılan egzersizlerden daha önem taşıdığının altını çizdi.

Vücudunu her günü değişik hareketlerle esnettiğini ve ağırlıkla çalıştığını söyleyen Fizik terapi eğitmeni 20'li yaşlarda atlet olduğunu belirtti. Hayatınızda yapabileceğiniz 8 önemli değişiklikle çok daha fit ve zinde görünebilirsiniz.

2 çocuk annesi Norton, doğumlardan sonra aldığı 20 kiloyu yaptığı diyetler ve egzersizlerle verdiğini söyledi.

BELİNDA NORTON'DAN 8 HAYAT DERSİ