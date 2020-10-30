O bir manken değil! Yaşına inanamayacaksınız

Avustralyalı Belinda Norton’un çarpıcı değişimi görenleri hayret içinde bırakıyor. 43 yaşındaki kadın 20’li yaşlarda olduğundan daha fit ve sağlıklı görünüyor. Instagramda binlerce takipçisi olan Fizik terapi eğitmeni 43 yaşındaki Belinda Norton, nasıl yarı yaşında göründüğüne ilişkin 8 sırrını paylaştı.
Norton, kendisini 20'li yaşlarda olduğundan daha fit hissettiğini söyledi. Hayatınızda yapacağınız 8 değişiklik ile çok genç görünmenin mümkün olduğunu söyleyen eğitmen, yediğiniz şeylerin yapılan egzersizlerden daha önem taşıdığının altını çizdi.
Vücudunu her günü değişik hareketlerle esnettiğini ve ağırlıkla çalıştığını söyleyen Fizik terapi eğitmeni 20'li yaşlarda atlet olduğunu belirtti. Hayatınızda yapabileceğiniz 8 önemli değişiklikle çok daha fit ve zinde görünebilirsiniz.
2 çocuk annesi Norton, doğumlardan sonra aldığı 20 kiloyu yaptığı diyetler ve egzersizlerle verdiğini söyledi.
Hayat gerçekten kısa. En az 80 yaşına kadar yaşayacağım ve hayatımın yarısından fazlasını da yaşadım. Sıfır pişmanlığım var. Keşkelerim yok çünkü sağlığıma dikkat ettim.
Sağlık satın alınamaz ve onun için çaba harcamak zorundayım. Bunu benim adıma kimse yapamaz. Bu yüzden çiğnediğim ve yuttuğum şeyleri kendim seçiyorum. Hayatımda sağlıksız besinlere, atıştırmalara yer yok. Sağlığıma ancak kendim dikkat edebilirim.
Yemek egzersizden çok daha önemlidir. Özellikle de su, cilt ve vücut fonksiyonları için daha da önemlidir.
Stresli olmak hayatımızdan sadece güzel anlar alır, zamanımızı çalar ve vücutta hastalığa neden olur.
Vücudunuzu her gün hareket ettirin, düzenli olarak ağırlık kaldırın ve vücudunuzu her gün esnetin.
Başınızı yastığa koyduğunuzda iki güzel anınızı hatırlayıp, gülümseyerek uyuyun.
Güneş size enerji verecektir. Gün doğumunu izlemek en sert kalp kırıklarında bile pozitiflik sağlayacaktır.
Bunların dışında eğer yaşınız 40'ı geçtiyse, yeşil yapraklı sebzelere menünüzde ağırlık verin. Yağlı gıdalara ve karbonhidratları azaltın.
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