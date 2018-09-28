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O dünyanın en ateşli denizcisi! Kimse gözünü alamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

29 yaşındaki ABD'li Shannon Ihrke isimli eski asker, 2019 takvimi için poz verdi. Şimdilerde model olmak için uğraşan Shannon Ihrke, verdiği pozlarla çok konuşuldu.

On binlerce sosyal medya takipçisinin yanı sıra dergilerde kapak kızı da olmayı başaran Shannon Ihrke, askerlik yaptığı dönemlerde bugünkü ışıltılı hayatından çok uzak bir hayat yaşamış.

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19 yaşında orduya katılan ve 4 yıl aktif olarak görev yapan 29 yaşındaki Shannon Ihrke isimli kadın, şimdilerde makineli tüfekle verdiği ateşli fotoğraflarla gündemde yer alıyor.
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2019 Askeri Takvimi çekimleri için objektif karşısına geçen Shannon Ihrke, ordudaki aktif zamanlarını şu sözlerle anlattı:
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'Vücudumu hayal edemeyeceğim kadar zorladım. Kaosun ortasında sakin kalmayı ve hızla toparlanmayı öğrendim. Kendimden daha büyük bir şeyin parçası olduğumu hissettim. Bu hissi çok sevdim.'
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Çavuş olup dünyayı gezdikten bir süre sonra ordudan ayrılan Shannon Ihrke, şimdilerde model olmayı hedefliyor.
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'En iyisi olamamaktan her zaman endişe duyuyordum. Model dünyasında kendinizi başarıya odaklamak zorundasınız. Çünkü size yardım edecek kimse yok. Her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız.'
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Modellikten çok keyif alan Shannon, Deniz Kuvvetleri'nde geçen zamanları da hala güzel hatırlıyor.
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'Deniz Kuvvetleri'ne hayatımı borçluyum. Uyanmak ve kendimi yükseltmek, hedef belirlemek ve işler zorlaştığında kendimi daha da zorlamak için bana bir sebep verdi. 19 yaşındayken başka hayallerim olsaydı da yine tereddüt etmeden Deniz Kuvvetleri'ne girerdim.
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Artık aktif görevde olmasam da yüreğimin bir kısmı hala 'asker'. Bazı insanlar yaşamlarında bir fark yaratıp yaratmadıklarını merak ederler. Denizci olanların böyle bir soruyu sormasına gerek dahi yok.' diyen Shannon Ihrke, asker olmaktan duyduğu gururu özetledi.
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65 binden fazla Instagram takipçisi olan Shannon, pek çok kez dergilere kapak kızı oldu.
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Şimdilerde modellik yapan Shannon Ihrke'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bazı fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
Shannon Ihrke asker 2019 takvimi

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