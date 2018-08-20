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O dünyanın en zengin gelini!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.08.2018 08:39 | Son Güncelleme

Güney Asya’nın petrol kralı Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın küçük oğlu Prens Abdul Malik ile evlenen Dayangku Raabi’atul, dünyanın en zengin gelini!

Muhteşem bir düğünle evlenerek yüzölçümü İstanbul'dan küçük olan ada ülkesi Brunei'ye gelin giden Dayangku Raabi’atul'un akıllara kazınan görüntüleri...

İşte dünyanın en zengin gelini

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Güney Asya’nın petrol kralı Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın küçük oğlu Prens Abdul Malik'in eşi Dayangku Raabi’atul dünyanın en zengin gelini olarak anılıyor.
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Çift, 11 gün 11 gece süren Binbir Gece Masalları'ndaki gibi bir düğünle dünya evine girmişti.
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Genç data analisti gelin Dayangku Raabi'atul, düğününde altın bir tahtta oturturulmuş, yumurta büyüklüğündeki zümrüt taşlarla bezeli gerdanlık takmıştı.
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İşte kralın ilk eşinin 6. çocuğuna gelin giden Dayangku Raabi'atul'un düğününden akılda kalan fotoğraflar...
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Hassanal Bolkiah Prens Abdul Malik Dayangku Raabi'atul düğün gelin

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