O Ses Rap çekimleri başlıyor! Acun Ilıcalı kararını verdi... İşte merak edilen jüri

Exxen isimli platformda yayınlanan O Ses Rap yeni sezonda da ekrana gelecek.Acun Ilıcalı’nın bir projesi olan yarışmanın jüri üyeleri merak ediliyordu.

Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'den transfer olan Hadise'nin de yer aldığı yarışmada jüri üyeleri belli oldu.

O Ses Rap çekimleri 25 Nisan'da başlıyor! PopDedik'in haberine göre; jüride 5 kişi olacak!

YARIŞMADA BİR İLK

Uzun süredir beklenen ve merak edilen “O Ses Rap” programının çekimleri başlarken jüride yer alan isimler de heyecanlandırdı.

Programda bir ilk gerçekleşecek; jüri kadrosu 5 kişi olacak. Hadise, Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Bu yıl Murda & Mero birlikte jüri olacaklar aynı Gökhan ve Hakan Özoğuz gibi.

