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O Ses Rap çekimleri başlıyor! Acun Ilıcalı kararını verdi... İşte merak edilen jüri

25.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye kadrosundan çıkarıldıktan sonra O Ses Rap'e transfer edilen Hadise'li yeni sezon için çekimler başlıyor. O Ses Rap jürisi de belli oldu. İşte merak edilen O Ses Rap jürisi ve detaylar...

O Ses Rap çekimleri başlıyor! Acun Ilıcalı kararını verdi... İşte merak edilen jüri

Exxen isimli platformda yayınlanan O Ses Rap yeni sezonda da ekrana gelecek.Acun Ilıcalı’nın bir projesi olan yarışmanın jüri üyeleri merak ediliyordu.

Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'den transfer olan Hadise'nin de yer aldığı yarışmada jüri üyeleri belli oldu.

O Ses Rap çekimleri 25 Nisan'da başlıyor! PopDedik'in haberine göre; jüride 5 kişi olacak!

Ekran Alıntısı

YARIŞMADA BİR İLK

Uzun süredir beklenen ve merak edilen “O Ses Rap” programının çekimleri başlarken jüride yer alan isimler de heyecanlandırdı.

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Programda bir ilk gerçekleşecek; jüri kadrosu 5 kişi olacak. Hadise, Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Bu yıl Murda & Mero birlikte jüri olacaklar aynı Gökhan ve Hakan Özoğuz gibi.

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Hadise ele

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