O sıradan bir cımbız değil! 150 bin kişi sırada bekliyor

'Sıradan bir cımbız ne kadar özel olabilir ki?' diye düşünebilirsiniz ama o, elmas tozuyla kaplanmış ucu, modaya uygun renkleri, led ışıklı ve Swarovski taşı bulunan bir cımbız.

Tüylerin artık zahmetsizçe alınacağını duyuran firma cımbızların gövdesinin de paslanmaz çelikten yapıldığını, normal cımbızlar gibi zamanla donuklaşmadığını söylüyor.

Ancak yetkililer bu kadar ilginin onları da şaşırttığını eklemeden geçemiyorlar.

194 TL'den satışa çıkan cımbızlar özel bir kutu ve aynasının da olduğu çantayla sipariş ediliyor.