O tarihlere dikkat! Ekim ayını zor geçirecek 3 burç belli oldu

Hayatın her alanında etki gösteren Astroloji bilimi birçok kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Astroloji sayesinde kişinin taşıdığı burç ve gökyüzündeki hareketlere göre geleceğe dair bazı ön görüler yapılabiliyor. Ekim ayının en şanssız 3 burcunu açıklandı. Eğer siz de burçlara inananlardansanız bu yıl ekim ayını zor geçirecek 3 burç ve dikkat edilmesi gereken konulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ekim başı itibariyle özellikle de 6 Ekim’de hayatında hiç beklemediğin bir hukuksal durum oluşabilir. Arkadaşlardan yana zorlanmalar söz konusu olabilir. Ekim ortasına doğru kardeş ya da çocukların kariyer hayatlarıyla ilgili bir takım zorlanma haberleri alabilirsin. İş değişikliği, terfi ya da eğitimsel zorlanmalar söz konusu olabilir. Ayrıca kazalar noktasında hem kendine hem eş ya da babaya dikkat etmekte de fayda var. Özellikle Ekim ortasında biraz daha fazla sadaka vermeye özen gösterebilirsin. Ev içerisinde dengeye gelmekte biraz zorlanma söz konusu olabilir. Ekim sonlarına doğru iş yaşamınla ilgili özellikle de ortaklı işlerle ilgili zorlanmalar yaşayabilirsin. Ancak bu dönüşüm sana faydası olmayan kişilerden ya da olaylardan kurtulman için gerekli olabilir. 28 Ekim tarihinde özellikle yurt dışı, akademik hayat, mahkeme ya da devletle ilgili gündemlerinde zorlanmalar söz konusu olabilir. Burada hazlarına yenilmemeye özen göstermeli ve en doğru neyse onu yapmaya özen göstermelisin.

Bu ay kardeş, çocuklar, öğrenciler ana gündem noktan olabilir. Onların hayatlarıyla ilgili hayatında bir takım hukuksal gündemler söz konusu olabilir. Miras davası söz konusu olabilir. Ev içi tamir tadilat gündemlerinin olması seni ekim başında biraz daha fazla yorabilir. Ekim ayının ortasına doğru bu konuları hayatında sonlandırmak isteyebilirsin. Sorunlu evliliği olan ya da ortaklıkları olanlar bunları sonlandırmak isteyebilir. Ekim sonlarına doğru babanın ya da eşinin hayatında mahkemesel bir gündem varsa onunla ilgili sonlanma haberleri olabilir. Ancak burada ciddi bir dönüşüm yaşamak zorunda kalabilirsin. Ekim sonuna doğru otorite figürleri ile çok fazla çatışma enerjisine girmemeye özen göstermen önemli. Günlük hayat koşturmacasından ilahi olanla bir olmayı ihmal etmemelisin. Yurt dışı ya da akademik işlerin varsa biraz zorlanmalar yaşayabilirsin. Özellikle de evrakların toplanması konusunda.

Ekim başında ortaklıklar ya da sözleşmelerle ilgili bir takım zorlanmlar yaşayabilirsin. Özellikle iş yaşamında olanlar kendilerinden yaşça küçük eril figürlerle çatışmalar yaşayabilir. Okul seviyesinde olanlar ise okulla, eğitimle ilgili zorlanma durumları söz konusu olabilir. Çocukları olanlar çocuklarının özellikle okul hayatında bir takım zorlanma durumları söz konusu olabilir. Ekim ortalarında ise bu konuların bir daha açılmamak üzere kapanma durumları söz konusu olabilir. Plutonun da oğlak retroda olması sizin kendinizle ilgili bir çok konuda son kez arınmaları yaşamanız için sizi zorlayabilir. Ekim ortası özellikle de 14 Ekim gibi toplum önündeki etiketlerinizde ciddi değişimler söz konusu olabilir. Buna da en çok eril figürler sebep olabilir. Bu dönemde baba ve eş sağlığına dikkat etmek oldukça önemli. Ekim sonuna doğru yakın çevrenizle ilgili bilmediğiniz bir takım konuları öğrenebilirsiniz. Özellikle de ruhsal sağlık açısından zorlanma haberlerini alabilirsiniz. İletişimde yanlış anlaşılmamak adına biraz daha sakin kalmaya çalışmalısın ki sonradan pişman olacağın durumların içerisinde kendini bulmayasın. Sözün büyü olduğunu asla unutmamalı, aklından geçenlere ve söylediklerine çok dikkat etmen gereken bir süreç olabilir.