O ülkede tekne faciası: 94 kişi öldü

BBC'nin aktardığı bilgilere göre, 24 kişinin hala arandığı teknede 20 kişi de yaralandı. Faciada ölen kişilerin bedenleri Nampula kıyısına vurdu.

ÇOK FAZLA YOLCU VARMIŞ

Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Neto, ölenlerin arasında çocukların da olduğunu aktardı.

Yerel medyanın aktardığına göre feribot, Lunga’dan Mozambik’in Nampula kıyısına doğru yol almıştı ancak feribot daha varamadan battı. Neto, “Feribot yolcu taşımaya müsait olmadığından ve üstünde çok fazla kişi olduğundan dolayı battı” dedi.

Nampula bölgesi, geçtiğimiz ocakta alevlenen kolera salgınından en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana Mozambik’te 13 bin 700 vaka tespit edilirken 30 kişi de hayatını kaybetti.

(BBC)







