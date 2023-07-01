O ülkeye düzensiz göçmen akını: Son 48 saatte 4 binden fazla kişi geldi!

Akdeniz'i aşarak İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısının son 48 saatte 4 bini aştığı bildirildi.

Dünyada en yoğun kullanılan düzensiz göç güzergahı olan Orta Akdeniz'deki hareketlilik yaz aylarında artarak devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, ülkeye son 48 saat içinde kendi imkanlarıyla ulaşanlar, sivil toplum kuruluşu gemileri ve İtalyan güvenlik güçlerince kurtarılanlar olmak üzere 4 bini aşkın düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na, sadece dün 15 teknede 565 göçmenin ulaştığı kaydedildi.

Lampedusa Adası'nda 400 kişi kapasiteli göçmen merkezinde halihazırda 3 bin kadar düzensiz göçmenin bulunduğu, göçmenlerin aralıklarla anakaraya taşındığı, son olarak 1400 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Bu arada, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Adalet Bakanı Carlo Nordio'nun iltica talepleri kabul edilmeyen göçmenlerin ülkelerine iadesinin hızlandırılması için çalışma başlattığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 1 Ocak - 30 Haziran 2023 tarihlerinde deniz üstünden gelen düzensiz göçmen sayısı 64 bin 930 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 27 bin 633 idi.

Ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısındaki artışın yüzde 135'i bulduğu kaydedildi.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. (AA)

