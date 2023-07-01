HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkeye düzensiz göçmen akını: Son 48 saatte 4 binden fazla kişi geldi!

O ülkeye düzensiz göçmen akını: Son 48 saatte 4 binden fazla kişi geldi!

01.07.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yoğun kullanılan düzensiz göç güzergahı Orta Akdeniz'de göçmen hareketliliği sürüyor. Son olarak, düzensiz göçmenlerin hedef ülke konumundaki İtalya'ya 48 saatte 4 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı.

O ülkeye düzensiz göçmen akını: Son 48 saatte 4 binden fazla kişi geldi!

Akdeniz'i aşarak İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısının son 48 saatte 4 bini aştığı bildirildi.

Dünyada en yoğun kullanılan düzensiz göç güzergahı olan Orta Akdeniz'deki hareketlilik yaz aylarında artarak devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, ülkeye son 48 saat içinde kendi imkanlarıyla ulaşanlar, sivil toplum kuruluşu gemileri ve İtalyan güvenlik güçlerince kurtarılanlar olmak üzere 4 bini aşkın düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

e1

İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na, sadece dün 15 teknede 565 göçmenin ulaştığı kaydedildi.

Lampedusa Adası'nda 400 kişi kapasiteli göçmen merkezinde halihazırda 3 bin kadar düzensiz göçmenin bulunduğu, göçmenlerin aralıklarla anakaraya taşındığı, son olarak 1400 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Bu arada, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Adalet Bakanı Carlo Nordio'nun iltica talepleri kabul edilmeyen göçmenlerin ülkelerine iadesinin hızlandırılması için çalışma başlattığı ifade edildi.

e2

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 1 Ocak - 30 Haziran 2023 tarihlerinde deniz üstünden gelen düzensiz göçmen sayısı 64 bin 930 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 27 bin 633 idi.

Ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısındaki artışın yüzde 135'i bulduğu kaydedildi.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

e3

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kenya'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş yerine döndüKenya'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş yerine döndü
Miçotakis'ten Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısıMiçotakis'ten Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı
500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
İtalya göçmen

En Çok Okunan Haberler

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda

İstanbul'da hayrete düşüren olay! Kadın önce soyundu sonra da cadde ortasına tuvaletini yaptı

İstanbul'da hayrete düşüren olay! Kadın önce soyundu sonra da cadde ortasına tuvaletini yaptı

Faciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attı

Faciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attı

Fransa'da polislerden Macron'a gözdağı! "Savaştayız"

Fransa'da polislerden Macron'a gözdağı! "Savaştayız"

Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.