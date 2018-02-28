Obezite hamile kadınları nasıl etkiler?

Bilindiği üzere çağımızın en büyük sağlık problemi olarak öne çıkan obezite birçok kronik hastalığın gelişimi açısından çok önemli bir risk faktörüdür. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre gebelik döneminde obezite oranı artmakta ve bu durum anne ve bebek açısından risk oluşturmaktadır. Hamile kalmak isteyen anne adaylarında ise obezite normal yumurtlamayı engelleyerek doğurganlığa zarar vermektedir.
Gebelik sırasında obezite sütün erken kesilmesine neden olmakta!
Öncelikli olarak ise obezite, gebelikte oluşabilecek komplikasyonları arttırmaktadır. Obez olan kadınlarda normal kilolu kadınlara göre şeker hastalığı,yüksek tansiyon, uyku apnesi, gecikmiş gebelik ve gebelik kayıpları daha çok görülmektedir.
Gebelik sırasındaki obezite, ilerki yıllarda metabolik bozukluklara neden olmaktadır. Gebelik öncesindeki obezite; sütün erken kesilmesi, doğum sonrası kansızlık ve depresyona neden olmaktadır.
Peki obezite gebelikte bebek sağlığını nasıl etkiler?
Obezite anne adayını etkilediği gibi bebeği de etkileyebilmektedir. Doğumsal anomaliler görülmekle birlikte obez kadınların ortalamalardan daha iri bebek doğurma ihtimalleri fazladır. Ayrıca obez kadınların doğurduğu çocuklarda ilerki yaşlarda kronik hastalıklar görülme ihtimali de artmaktadır.
Obezite cerrahisi sonrası hamilelik dönemi
Obezite cerrahisi geçiren hastaların sayısı gün geçtikçe artarken, cerrahi sonrası hamilelik için pek çok soru işareti oluşmaktadır. Yapılan son çalışmalara göre obezite cerrahisi sonrası gebeliğin güvenli olduğu yönündedir. Morbid obez kadınlarda genellikle infertilite problemi vardır ve gebe kalmaları durumunda yüksek riskli bir gebelik olmaktadır.
Obezite cerrahisi normal doğum
Obezite cerrahisinden sonra gebe kalan bir kadında sezeryan ile doğum gerektirecek herhangi bir tıbbi zorunluluk bulunmamaktadır. Doğum yöntemi kadın doğum uzmanı ile birlikte karar verilmesi gereken bir süreçtir ancak tekrar belirtmeliyiz ki obezite cerrahisi normal doğum ya da sezeryan için bir zorunluluk yaratmamaktadır.
Obezite cerrahisi sonrası hamilelik bebeği etkiler mi?
Yapılan araştırmalar sonucunda obezite cerrahisi sonrası doğum yapan kadınların bebeklerinde, obez olmayan annelerin bebeklerine göre herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.
Obezite cerrahisi sonrası ise doğum yapan kadınların emzirmesinde herhangi bir sorun görülmemiştir. Emzirme döneminde düzenli ve sağlıklı beslenmek, gerekli vitamin ve mineralleri tüketmek gerekmektedir. Yeterli miktarda su tüketilmesi süt üretiminde de önemlidir.
Obezite cerrahisi sonrası gebelikte kilo alımı
Cerrahi sonrası verilen kiloların hamilelikle geri alınacağı yönünde bir kaide yoktur. Obezite cerrahisi geçirmemiş bir gebede olduğu gibi yiyecek seçimlerine ve miktarına dikkat edilmesi önemlidir. Yapılan araştırmalara göre gebelik sırasında normal olanın üzerinde kilo alımı anne ve bebek sağlığını olumsuz etkilemekte, riskleri ikiye katlamaktadır. Birçok gebe doğumdan sonra kilo verir. Obezite cerrahisi geçirmiş kadınlarda buna dahildir.
Sağlıklı günler dilerim.
Obezite ve diyabet cerrahisi konusunda tüm sorularınızı bekliyoruz
Doç. Dr. Recep Aktimur
Website: www.recepaktimur.com
Facebook: facebook.com/doc-dr-recep-aktimur
Instagram: instagram.com/recepaktimur
Twitter: twitter.com/recepaktimur
Youtube: youtube.com/zoombydr
Okuyucu Yorumları 0 yorum