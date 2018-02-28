KADIN

Obezite hamile kadınları nasıl etkiler?

Doç. Dr. Recep Aktimur Doç. Dr. Recep Aktimur
GEBELİK HABERLERİ  | 28.02.2018 16:06 | Son Güncelleme

Obezite hamilelik döneminde önemle takip edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Obezite hamile kadınları nasıl etkiler?

Bilindiği üzere çağımızın en büyük sağlık problemi olarak öne çıkan obezite birçok kronik hastalığın gelişimi açısından çok önemli bir risk faktörüdür. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre gebelik döneminde obezite oranı artmakta ve bu durum anne ve bebek açısından risk oluşturmaktadır. Hamile kalmak isteyen anne adaylarında ise obezite normal yumurtlamayı engelleyerek doğurganlığa zarar vermektedir.

Gebelik sırasında obezite sütün erken kesilmesine neden olmakta!

Öncelikli olarak ise obezite, gebelikte oluşabilecek komplikasyonları arttırmaktadır. Obez olan kadınlarda normal kilolu kadınlara göre şeker hastalığı,yüksek tansiyon, uyku apnesi, gecikmiş gebelik ve gebelik kayıpları daha çok görülmektedir.

Gebelik sırasındaki obezite, ilerki yıllarda metabolik bozukluklara neden olmaktadır. Gebelik öncesindeki obezite; sütün erken kesilmesi, doğum sonrası kansızlık ve depresyona neden olmaktadır.

1

Peki obezite gebelikte bebek sağlığını nasıl etkiler?

Obezite anne adayını etkilediği gibi bebeği de etkileyebilmektedir. Doğumsal anomaliler görülmekle birlikte obez kadınların ortalamalardan daha iri bebek doğurma ihtimalleri fazladır. Ayrıca obez kadınların doğurduğu çocuklarda ilerki yaşlarda kronik hastalıklar görülme ihtimali de artmaktadır.

Obezite cerrahisi sonrası hamilelik dönemi

Obezite cerrahisi geçiren hastaların sayısı gün geçtikçe artarken, cerrahi sonrası hamilelik için pek çok soru işareti oluşmaktadır. Yapılan son çalışmalara göre obezite cerrahisi sonrası gebeliğin güvenli olduğu yönündedir. Morbid obez kadınlarda genellikle infertilite problemi vardır ve gebe kalmaları durumunda yüksek riskli bir gebelik olmaktadır.

3

Obezite cerrahisi normal doğum

Obezite cerrahisinden sonra gebe kalan bir kadında sezeryan ile doğum gerektirecek herhangi bir tıbbi zorunluluk bulunmamaktadır. Doğum yöntemi kadın doğum uzmanı ile birlikte karar verilmesi gereken bir süreçtir ancak tekrar belirtmeliyiz ki obezite cerrahisi normal doğum ya da sezeryan için bir zorunluluk yaratmamaktadır.

Obezite cerrahisi sonrası hamilelik bebeği etkiler mi?

Yapılan araştırmalar sonucunda obezite cerrahisi sonrası doğum yapan kadınların bebeklerinde, obez olmayan annelerin bebeklerine göre herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.

Obezite cerrahisi sonrası ise doğum yapan kadınların emzirmesinde herhangi bir sorun görülmemiştir. Emzirme döneminde düzenli ve sağlıklı beslenmek, gerekli vitamin ve mineralleri tüketmek gerekmektedir. Yeterli miktarda su tüketilmesi süt üretiminde de önemlidir.

2

Obezite cerrahisi sonrası gebelikte kilo alımı

Cerrahi sonrası verilen kiloların hamilelikle geri alınacağı yönünde bir kaide yoktur. Obezite cerrahisi geçirmemiş bir gebede olduğu gibi yiyecek seçimlerine ve miktarına dikkat edilmesi önemlidir. Yapılan araştırmalara göre gebelik sırasında normal olanın üzerinde kilo alımı anne ve bebek sağlığını olumsuz etkilemekte, riskleri ikiye katlamaktadır. Birçok gebe doğumdan sonra kilo verir. Obezite cerrahisi geçirmiş kadınlarda buna dahildir.

Sağlıklı günler dilerim.
Obezite ve diyabet cerrahisi konusunda tüm sorularınızı bekliyoruz

Doç. Dr. Recep Aktimur

Website: www.recepaktimur.com
Facebook: facebook.com/doc-dr-recep-aktimur
Instagram: instagram.com/recepaktimur
Twitter: twitter.com/recepaktimur
Youtube: youtube.com/zoombydr

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelikte obezite hamilelik

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Seda Akgül Cansu Taşkın'ı çıldırttı! Cansu, Ronaldo'nun mesajlarını yayınladı

Seda Akgül Cansu Taşkın'ı çıldırttı! Cansu, Ronaldo'nun mesajlarını yayınladı

TRT’den milyonların dinlediği şarkılara yasak!

TRT’den milyonların dinlediği şarkılara yasak!

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

İlginizi Çekebilir

Maraton koşucusunun doğum sonrası fotoğrafları şaşırttı

Maraton koşucusunun doğum sonrası fotoğrafları şaşırttı

Hamilelikte fazla kilo alımı nasıl engellenir?

Hamilelikte fazla kilo alımı nasıl engellenir?

Hamileliğin ilk üç ayına dikkat! Grip, hamilelikte daha ağır seyrediyor

Hamileliğin ilk üç ayına dikkat! Grip, hamilelikte daha ağır seyrediyor

Yumurtlama Takibi ile Hamile Kalın

Yumurtlama Takibi ile Hamile Kalın

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maraton koşucusunun doğum sonrası fotoğrafları şaşırttı

Maraton koşucusunun doğum sonrası fotoğrafları şaşırttı

Hamilelikte bitki çayları dikkatli tüketilmeli

Hamilelikte bitki çayları dikkatli tüketilmeli

Hamilelikte fazla kilo alımı nasıl engellenir?

Hamilelikte fazla kilo alımı nasıl engellenir?

Hamileliğin ilk üç ayına dikkat! Grip, hamilelikte daha ağır seyrediyor

Hamileliğin ilk üç ayına dikkat! Grip, hamilelikte daha ağır seyrediyor

Kış hamilelerine 12 altın tavsiye

Kış hamilelerine 12 altın tavsiye

Hamilelik sırasında ishal yaşıyorsanız sebebi bu olabilir...

Hamilelik sırasında ishal yaşıyorsanız sebebi bu olabilir...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.