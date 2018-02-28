Obezite hamile kadınları nasıl etkiler?

Bilindiği üzere çağımızın en büyük sağlık problemi olarak öne çıkan obezite birçok kronik hastalığın gelişimi açısından çok önemli bir risk faktörüdür. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre gebelik döneminde obezite oranı artmakta ve bu durum anne ve bebek açısından risk oluşturmaktadır. Hamile kalmak isteyen anne adaylarında ise obezite normal yumurtlamayı engelleyerek doğurganlığa zarar vermektedir.

Gebelik sırasında obezite sütün erken kesilmesine neden olmakta!

Öncelikli olarak ise obezite, gebelikte oluşabilecek komplikasyonları arttırmaktadır. Obez olan kadınlarda normal kilolu kadınlara göre şeker hastalığı,yüksek tansiyon, uyku apnesi, gecikmiş gebelik ve gebelik kayıpları daha çok görülmektedir.

Gebelik sırasındaki obezite, ilerki yıllarda metabolik bozukluklara neden olmaktadır. Gebelik öncesindeki obezite; sütün erken kesilmesi, doğum sonrası kansızlık ve depresyona neden olmaktadır.

Peki obezite gebelikte bebek sağlığını nasıl etkiler?

Obezite anne adayını etkilediği gibi bebeği de etkileyebilmektedir. Doğumsal anomaliler görülmekle birlikte obez kadınların ortalamalardan daha iri bebek doğurma ihtimalleri fazladır. Ayrıca obez kadınların doğurduğu çocuklarda ilerki yaşlarda kronik hastalıklar görülme ihtimali de artmaktadır.