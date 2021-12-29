Ocak temizlemeye yemek yapmaktan daha fazla zaman ayıranlar: Bu ipuçlarıyla ocağınızın kirlenmesini önleyebilirsiniz

Yemek hazırlarken en büyük yardımcılarınız şüphesiz mutfaktaki eliniz ayağınız olan ocaklar. Elektrikli veya gazlı, metal veya cam fark etmeksizin ocak temizliği oldukça zaman alabiliyor. Bunun için uygulayabileceğiniz çok basit ipuçları mevcut. İşte ocağınızın kirlenmesini engelleyecek tüyolar...

SIÇRAMA VE TAŞMALARA DİKKAT EDİN

Yemek hazırlarken tencerelerden sıçrayan yağ ve yemek lekeleri, ocak temizliğini gerektiren durumların başında geliyor. Yemeklerinizi hazırlarken yeterli derinlikte ve büyüklükte tencereler kullanarak sıçrama olasılığını azaltabilirsiniz. Bunun yanında ocak temizliğini mecbur kılan bir diğer etken de süt, kahve hatta çorbaların taşması. Süt kaynatırken tencerenizin üzerine yatay bir şekilde tahta kaşık yerleştirebilir ve taşmayı en aza indirebilirsiniz. Kahve yaparken kahve makinesi kullanmayı tercih edebilir ya da kahve pişirdiğiniz süre boyunca ocağın başında bekleyerek taşmayı engelleyebilirsiniz. Sütlü ve yoğurtlu çorbalar özellikle taşmaya en meyilli çorbalar olduklarından bu çorbaları tencerenizin kapağı açık biçimde pişirebilirsiniz.

KIZARTMA KAPAĞI İLE YAĞ LEKELERİNDEN KORUNUN

Mis gibi yoğurtlu, domates soslu çeşit çeşit kızartmalar, genelde ocaklarımızda en çok leke bırakan yemekler oluyor. Ancak buna engel olmak çok basit. Kızartma tencerenizin boyutuna göre bir kızartma kapağı almanız yeterli. Kızartma yaparken kapak kullandığınızda ocaklarınızda leke bırakmadan kızartma yapmanın keyfine varabilirsiniz.

OCAĞIN LEKENEN BÖLÜMLERİNİ HEMEN SİLİN

Ocakları temiz tutmayı en çok zorlaştıran noktalardan bir diğeri de leke ve kirleri temizlemeyi ertelemek. Temizlemeyi erteledikçe ocağın üzerindeki kirler, ısının da etkisiyle kurur ve temizlemek giderek zorlaşır. Yemek yapmaya başlamadan önce ocak temizliğiniz için sabunlu bir su hazırlayıp dökülme ve sıçramalara müdahale ederek temizlik için harcayacağınız eforu azaltabilirsiniz.

OCAĞIN GÖZLERİNİ BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN

Detaylı bir ocak temizliği yapmaya karar verdiğinizde ocağınızın gözlerini hatta ocak ızgaralarınız parçalıysa ızgaralarınızı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Izgara ve gözler bulaşık makinesinde yıkanırken siz de yalnızca ocağınızın gövdesini silerek tertemiz bir ocağa kavuşabilirsiniz.



