KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ocak temizlemeye yemek yapmaktan daha fazla zaman ayıranlar: Bu ipuçlarıyla ocağınızın kirlenmesini önleyebilirsiniz

Ocak temizlemeye yemek yapmaktan daha fazla zaman ayıranlar: Bu ipuçlarıyla ocağınızın kirlenmesini önleyebilirsiniz

29.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak temizliğinde en fazla zaman harcanan alanlardan biri de ocaklar. Ocak temizliği çok önemli olsa da özellikle çalışan kişiler için zahmetli olabiliyor. Peki, sürekli ocak silmek yerine ocaklarınızın kirlenmesini nasıl önleyebileceğinizi biliyor musunuz? Birkaç küçük ipucuyla ocağınızın devamlı kirlenmesini önleyebilirsiniz. Detaylar yazımızda.

Ocak temizlemeye yemek yapmaktan daha fazla zaman ayıranlar: Bu ipuçlarıyla ocağınızın kirlenmesini önleyebilirsiniz

Yemek hazırlarken en büyük yardımcılarınız şüphesiz mutfaktaki eliniz ayağınız olan ocaklar. Elektrikli veya gazlı, metal veya cam fark etmeksizin ocak temizliği oldukça zaman alabiliyor. Bunun için uygulayabileceğiniz çok basit ipuçları mevcut. İşte ocağınızın kirlenmesini engelleyecek tüyolar...

SIÇRAMA VE TAŞMALARA DİKKAT EDİN

Yemek hazırlarken tencerelerden sıçrayan yağ ve yemek lekeleri, ocak temizliğini gerektiren durumların başında geliyor. Yemeklerinizi hazırlarken yeterli derinlikte ve büyüklükte tencereler kullanarak sıçrama olasılığını azaltabilirsiniz. Bunun yanında ocak temizliğini mecbur kılan bir diğer etken de süt, kahve hatta çorbaların taşması. Süt kaynatırken tencerenizin üzerine yatay bir şekilde tahta kaşık yerleştirebilir ve taşmayı en aza indirebilirsiniz. Kahve yaparken kahve makinesi kullanmayı tercih edebilir ya da kahve pişirdiğiniz süre boyunca ocağın başında bekleyerek taşmayı engelleyebilirsiniz. Sütlü ve yoğurtlu çorbalar özellikle taşmaya en meyilli çorbalar olduklarından bu çorbaları tencerenizin kapağı açık biçimde pişirebilirsiniz.

KIZARTMA KAPAĞI İLE YAĞ LEKELERİNDEN KORUNUN

Mis gibi yoğurtlu, domates soslu çeşit çeşit kızartmalar, genelde ocaklarımızda en çok leke bırakan yemekler oluyor. Ancak buna engel olmak çok basit. Kızartma tencerenizin boyutuna göre bir kızartma kapağı almanız yeterli. Kızartma yaparken kapak kullandığınızda ocaklarınızda leke bırakmadan kızartma yapmanın keyfine varabilirsiniz.

OCAĞIN LEKENEN BÖLÜMLERİNİ HEMEN SİLİN

Ocakları temiz tutmayı en çok zorlaştıran noktalardan bir diğeri de leke ve kirleri temizlemeyi ertelemek. Temizlemeyi erteledikçe ocağın üzerindeki kirler, ısının da etkisiyle kurur ve temizlemek giderek zorlaşır. Yemek yapmaya başlamadan önce ocak temizliğiniz için sabunlu bir su hazırlayıp dökülme ve sıçramalara müdahale ederek temizlik için harcayacağınız eforu azaltabilirsiniz.

OCAĞIN GÖZLERİNİ BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN

Detaylı bir ocak temizliği yapmaya karar verdiğinizde ocağınızın gözlerini hatta ocak ızgaralarınız parçalıysa ızgaralarınızı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Izgara ve gözler bulaşık makinesinde yıkanırken siz de yalnızca ocağınızın gövdesini silerek tertemiz bir ocağa kavuşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sık boyattığınız saçlarınız yandıysa üzülmeyin! Boyanmaktan yanan saçları hayata döndürecek doğal tariflerSık boyattığınız saçlarınız yandıysa üzülmeyin! Boyanmaktan yanan saçları hayata döndürecek doğal tarifler
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Ellerinizi kimyasalla mahvetmeyin! Kendi deterjanınızı kendiniz yapınEllerinizi kimyasalla mahvetmeyin! Kendi deterjanınızı kendiniz yapın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...

Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...

Gelin Evi'ndeki Ahsen gelinleri çıldırttı! Kuyumcudan fırlamış gibi, mobilyasının fiyatı 350 bin lira

Gelin Evi'ndeki Ahsen gelinleri çıldırttı! Kuyumcudan fırlamış gibi, mobilyasının fiyatı 350 bin lira

Klozet temizliğinde bu aşamayı atlamayın! Beyaz sirke eklerseniz...

Klozet temizliğinde bu aşamayı atlamayın! Beyaz sirke eklerseniz...

İkili ilişkilerde sorunlar çözülüyor!

İkili ilişkilerde sorunlar çözülüyor!

Karabiberi yalnızca mutfakta kullanarak ona haksızlık etmişiz

Karabiberi yalnızca mutfakta kullanarak ona haksızlık etmişiz

Kağıt havludan kahve filtresi yapabilirsiniz!

Kağıt havludan kahve filtresi yapabilirsiniz!

İlginizi Çekebilir

Yılbaşı hediyesi bakanlar için kozmetik temalı öneriler

Yılbaşı hediyesi bakanlar için kozmetik temalı öneriler

Uzun saçların sırrı bunda yatıyor!

Uzun saçların sırrı bunda yatıyor!

1500 TL altı güvenli ve hesaplı bebek arabaları

1500 TL altı güvenli ve hesaplı bebek arabaları

Kuaförde ombre devri kapanıyor! Evde kendiniz de yapabilirsiniz

Kuaförde ombre devri kapanıyor! Evde kendiniz de yapabilirsiniz

20-26 Aralık haftalık burç yorumları

20-26 Aralık haftalık burç yorumları

İlişkilerde kıskançlık duyguları gündeme gelebilir

İlişkilerde kıskançlık duyguları gündeme gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.