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Ocak temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte bulaşık tableti ile ocak temizliği

05.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak temizliği, özellikle de ciddi yağlanmalarda zorlu bir hal alabiliyor. Kızartma vb. yaparken ocak çevresine sıçrayan yağ ve kir tabakaları sık sık temizlenmediği zaman kalıcı lekeye dönüşebiliyor. Pırıl pırıl parlayan ocaklara kavuşmak ise yalnızca bir adet bulaşık tabletine bakıyor. Nasıl mı? İşte detaylar...

Ocak temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte bulaşık tableti ile ocak temizliği

Özellikle günün tamamını mutfakta geçiren hanımların en büyük problemi yağ ya da kir tabakasıyla kaplanmış ocaklar oluyor. Bazen çok küçük lekeler bile rahatsız edebiliyor. Tel kullanmak ya da kimyasalı fazla olan deterjanlar ocakta çizilme gibi problemlere neden olabiliyor. İşlevi yalnızca makinelerle sınırlı kalmayan bulaşık tabletleri ile tertemiz ocaklara kavuşmak ise oldukça mümkün görünüyor. Bulaşık tabletleri zorlu yiyecek kalıntılarını temizlemedeki gücünü ocak temizliğinde de gösteriyor. Hem yorulmadan hem de zarar vermeden ocağınızı nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek ister misiniz?

BULAŞIK TABLETİ OCAK TEMİZLİĞİ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Kirli ve yağ tabakası kaplamış ocakları bulaşık tableti ile kolayca temizleyebilirsiniz. Tel kullanmanın aksine inatçı yağ lekelerini temizlemenin pratik yolunu deneyin! İşte tüm adımlar:

  • Dilerseniz temizlik eldivenlerinizi giyin.

  • Herhangi bir marka bulaşık tabletinden 1 adet seçin, sonrasında kaseye veya leğene alın. Üzerine tabletin erimesi için sıcak su ekleyin.

  • Tabletin tamamen erimesini bekleyin. Erimesine yardımcı olmak için kaşık kullanabilirsiniz.

  • Bulaşık süngerini alın.

  • Suya batırın ve ocağınızda kirli veya yağlı tabakaya uygulayın. Normal ocak silme işlemi gibi yapmanız yeterli olacak.

  • Tüm lekeler çıkana kadar bu işlemi ocağınıza uygulayın.

  • Süngerle ulaşamadığınız yerlerde diş fırçası kullanabilirsiniz. Özellikle ocak gözlerinde diş fırçası işinizi oldukça kolaylaştıracak.

  • Durulama işlemine geçiyoruz.

  • Lekeler çıkınca farklı bez alın. Bezi ıslatın ve ocağınızı duru suyla silin.

  • Böylece hem leke izleri hem de deterjan kalıntıları temizlenecek.

  • Eğer ocak ızgaralarınız da yağlanmışsa makine yerine bu yöntemi deneyebilirsiniz.

  • Izgaraları tablet eklediğiniz su karışımının içine alın.

  • Ocağınızı temizleyene kadar demirleri suda bekletin.

  • Suyun rengi değiştiğinde yöntemin işe yaradığını gözünüzle göreceksiniz.

  • Izgaraları suyun içerisinden alın.

  • Süngere az miktarda sıvı bulaşık deterjanı ekleyip ovalayın.

  • Suda bekleyen ızgaraların lekeleri yumuşamış olduğu için kolayca temizlenecek.

  • Ardından çeşmenin altında durulayın.
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