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Ocak temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tek malzemeyle kesin çözüm

30.06.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evin en çok kullanılan alanı olan mutfağın temizliği en fazla zaman alan alanlardan biri. Mutfakta en çok kullanılan bölümlerinden biri de şüphesiz ki ocaklar. Gün içinde defalarca kullanılan ocaklar eğer düzenli aralıklarla temizlenmezse kir ve yağa maruz kalır. Bu durumu önlemek için de sık sık ocak temizliği yapmanız önerilir.

Ocak temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tek malzemeyle kesin çözüm

Temizliğin en zor aşamalarından biri, ocaklar. Çeşit çeşit ve renk renk üretilen ocaklar, içecek ve yiyeceklerin hazırlanmasında büyük rol oynuyor. Yanmış yağ ve yemek artıkları nedeniyle ovalamadan ocak temizliği yapmanın mümkün olmadığını düşünebilirsiniz. Oysa birkaç kolay yöntemle ovalamadan ocak temizliği yapmak mümkün.

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Çok bilinmeyen fakat çok basit yöntemlerle ev temizliği rutininizi daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

Bu yöntemler sayesinde pırıl pırıl olacak bir ocak temizliği yapabilirsiniz. Ayrıca ocak gözleri ve telleriyle ilgili de temizleme yöntemleri bulunuyor.

KOLAYCA YAPILACAK OCAK TEMİZLİĞİ

  • Ocak temizliğine başlayabilmek için ilk olarak üzerindeki aksesuarların kaldırılması gerekir. Bunun yanı sıra ocak temizliği uzun süre sonra yapılmaz. Sıcağı sıcağını hemen yapılması tavsiye edilir.

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  • Karbonat ocak temizliği için vazgeçilmez malzemelerden biridir. Bir sprey kutunun içerisine 2 yemek kaşığı karbonat ve ılık su eklenir. Akabinde ilgili karışım çalkalanır.

-Hazırlanan karbonat ve su karışımı tüm ocağa sıkılır. Ortalama 10 dakika sonra sünger aracılığıyla tüm kir alınabilir.

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-Ocak temizliği tamamlandıktan sonra ocak aksesuarları da ayrı bir yerde temizlenir. Bu sayede ocak temizliği gerçekleşmiş olur.

LAVABO AÇICI

Yağlı ocak demirlerini temizlemenin en iyi yolu, lavabo açıcıdan yararlanmak.

-Yağlı ocak demirlerini geniş bir kabın içine yerleştirin.
-2 paket lavabo açıcıyı kabın içine dökün.
-Kaynar suyu, ocak demirlerinin üzerini geçecek kadar doldurun.
-45-35 dakika bu şekilde bekletin.
-Beklettiğiniz ocak demirlerini karışımdan çıkarın ve bulaşık deterjanı ile bulaşık süngeri kullanarak iyice köpürterek yıkayın, durulayın.
-Ocak demirleri tertemiz olacaktır.

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