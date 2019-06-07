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Ocakta unuttuğu yemek mutfağı yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ocakta unutulan yemeğin alev alması sonucu çıkan yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.Yangın, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerindeki Aydın Apartmanı’nda meydana geldi.

Ocakta unuttuğu yemek mutfağı yaktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ocakta unutulan yemeğin alev alması sonucu çıkan yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerindeki Aydın Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan 24 yaşındaki Sinan Ş. yemek için koyduğu tencereyi ocağın üzerinde unuttu. Tencerenin bir süre sonra alev alması ile mutfakta yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Sinan Ş. ise olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra olay yerinden ayrılırken, Sinan Ş.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Ocakta unuttuğu yemek mutfağı yaktı

Ocakta unuttuğu yemek mutfağı yaktı

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