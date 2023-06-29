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  4. Ocakta unutulan kızartma yağı yangın çıkarttı! Ev küle döndü

Ocakta unutulan kızartma yağı yangın çıkarttı! Ev küle döndü

29.06.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ocakta unutulan kızartma yağından çıkan yangında 2 evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ocakta unutulan kızartma yağı yangın çıkarttı! Ev küle döndü

Yangın, kırsal Nargedik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D.'nin (73) evinde yapılan yer ocağı kızartması sırasında tencerede unutulan yağ alev aldı. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen ev sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Mahallenin Denizli il sınırına yakın olması nedeniyle yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gölbaşı İtfaiye Amirliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında N.D.'ye ait ev ile alevlerin sıçradığı bitişikte bulunan K.O.'ya (69) ait evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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