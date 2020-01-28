Ocean Viking gemisi 400'ü aşkın düzensiz göçmeni İtalya'ya getirecek

Akdeniz'de 403 düzensiz göçmeni kurtaran, Fransız sivil toplum kuruluşları, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisine İtalya kıyılarına yanaşma izni verildi.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geçen haftadan bu yana Libya açıklarında kurtarılan 216'sı erkek, 38'i kadın, 149'u çocuk olmak üzere toplam 403 kişinin, İtalya'nın Taranto limanına götürülmesine izin çıktığı belirtildi.

İtalya'nın ana muhalefetteki aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, söz konusu iznin verilmesine tepki gösterdi.

Salvini, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı canlı yayında, hükümetin, Taranto'nun içinde bulunduğu Puglia bölgesini sadece göçmenleri tahliye etmek gerektiğinde hatırladığını, bölgenin iş, tarım ve kirlilik sorunlarıyla ilgilenmediğini söyledi.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde denizde beklettiği Gregoretti Sahil Güvenlik gemisinde insanları rehin tuttuğu suçlaması üstünden yürütülen soruşturmayı hatırlatan Salvini, "Başbakan (Giuseppe) Conte ve İçişleri Bakanı (Luciana) Lamorgese hakkında, gemidekilerin tahliyesi için 4 gün sonra izin vermeleri nedeniyle, insanları alıkoymak suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacağım. Mahkemede görüşürüz." diye konuştu.

