HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Odada oyun oynuyordu... 2 yaşındaki İkra'dan kahreden haber! Annenin feryadı yürek yaktı

Odada oyun oynuyordu... 2 yaşındaki İkra'dan kahreden haber! Annenin feryadı yürek yaktı

12.09.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir evde kahreden bir olay yaşandı. 2 yaşındaki İkra Nur Kavak, evde oyun oynarken üzerine komodin devrildi. Odaya giren anne İkra'yı komodinin altından kurtardı ve 112'yi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İkra müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailenin acil servisteki gözyaşları ise yürek yaktı.

Odada oyun oynuyordu... 2 yaşındaki İkra'dan kahreden haber! Annenin feryadı yürek yaktı

Kahreden olay, saat 17.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1666 sokakta bir evde meydana geldi. İkra Nur Kavuk, evde oynadığı sırada üzerine komodin devrildi. Bir süre sonra odaya gelen anne Özlem Kavuk, durumu fark edip kızı İkra Nur'u komodinin altından kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

7ccde26b18899c45f3fae759f0cdfb50

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Minik İkra Nur, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İkra Nur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kızlarının hayatını kaybettiği haberini alan aile acil servis önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

34d1542f3e1cfd21ba8ab5b892fc6a42

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de korkutan deprem! Büyüklüğü...Mersin'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
Erdoğan'ın sözleri sonrası Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' mesajıErdoğan'ın sözleri sonrası Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' mesajı
Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'
Anahtar Kelimeler:
Aksaray komodin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"

Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

14 seçim anketinin ortalamasında çarpıcı sonuçlar

14 seçim anketinin ortalamasında çarpıcı sonuçlar

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Yeni SİHA heyecan yarattı! "Hayalet" TB4 yolda

Yeni SİHA heyecan yarattı! "Hayalet" TB4 yolda

İlginizi Çekebilir

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Kulağına yılan sıkıştı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Kulağına yılan sıkıştı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.