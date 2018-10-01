Odayı Salona Katmak (!)

Hıdır Daştan Sorgulamadan, şoven ve rövanşist duygularla yapılan tercihler ise yarınları karanlığa gömerken, görmezden gelinen durum neticelendikçe psikolojimiz gerçekleri maniple ederek, çarpıtmak suretiyle durumu kabul edilebilir hale sokar ve her koşulda yine bizi haklı çıkarır. Dilediğin kadar yanlış yap, savunma mekanizman iyi çalışıyorsa sen hep haklısındır, ne kadar şans verilirse verilsin bir şans daha iste, şayet bir şans daha verilirse bu sefer kesinlikle (!) istediğin ve vaat ettiğin sonuca ulaşacaksındır. Dernekler en önemli sivil toplum kuruluşlarındandır. Tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi derneklerde de gönüllülük esastır. Dernek yöneticileri yerine göre maddi, manevi tüm olanaklarını yöneticisi oldukları derneğe ayırır ve büyük fedakârlıklarla üyelerinin taleplerini yerine getirilmesi için örgütlü mücadele ederler. Bir kişinin haklı talebinin yerine getirilme çabasının sonuca ulaşması ile örgütlü bir grubun durumu aynı olmaz. Ayrıca dernekler demokratik ortamın gelişiminde ve sağlıklı yürümesinde de önemli yer tutarlar.

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği İstanbul Seçimli Genel Kurulları 28 Eylül 2019 tarihinde son olarak Maltepe’de yapılarak tamamlanmış oldu. İstanbul seçimleri süreci boyunca davet edildiğimiz her ilçeye olanaklarımız dâhilinde katıldık. Bazı ilçelerde çoklu liste çıkması nedeniyle tansiyonun yüksek olduğunu ve bazılarında tek liste ile gidilmesi nedeniyle ilginin düşük olduğunu gördük. Bakırköy, Şişli, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Kadıköy gibi Mali Müşavirlerin yoğun olduğu yerlerde seçim süreci daha ilgi çekse de Üsküdar ve Maltepe gibi üye profili mevcut oda yönetiminin çizgisinde olan yerlerde katılıma rağmen diğer büyük ilçelere göre daha sönük geçtiğini gördük.

Dernekleri amaçları yönünden incelersek Mesleki grupların üzerinde ve Meslek siyasetinin dışında tutulması gerekliliğini görürüz. Dernekler, odalar kurulmadan önce meslek mensuplarının çatı örgütü olmuş ve mücadelesini odalar kuruluncaya dek bu şekilde sürdürmüşlerdir. Dernekler; odalar kurulmadan önce olduğu gibi odalar kurulduktan sonra da son on yıla dek meslektaşın siyasi görüşü veya üyesi olduğu gruba bakılmaksızın, iktidar hırsı gibi kaygılardan uzak, sadece ve sadece mesleki sorunlara odaklanmış çalışmalar içerisinde olmuşlardır. Mayıs 2008’den sonra “Nisbi Sistem” devreye girince Dernekler ne yazık ki meslektaşın sorunlarını dillendirmek, sorunlarına çözüm olmak yerine iktidar grubunun iktidarını perçinlemek çabası içerisine girmişlerdir. Yanlış anımsamıyorsam Üsküdar Şubesinin birikmiş aidat alacağı yüz elli bin TL civarındaydı. Hal böyle olunca, aidat ve bağış toplayıp, hizmet verebilecek bir mekâna sahip olarak proje üretmek çabası yerine sadece grup örgütlenmesi yapmayı amaç edinmişlerdir. Bu durumu MMMBD Bakırköy ve Fatih Şube Genel kurulları ile örnekleyebiliriz. Genel Merkez Başkan ve yöneticileri dışında Oda üst düzey Yöneticileri ne yazık ki “boşa zaman kaybetmemek” için bu Genel Kurullara iştirak etmediler.

Katıldığım tüm Genel Kurullarda Genel Başkan Sayın Server Gökmen’in tahsilat sorunun ne derneğin ne de Mali Müşavirler Odasının sorunu olmadığını söylemesi Genel kurula iştirak eden meslektaşları hayretler içerisinde bırakmıştır. Mali Müşavir Odaları meslektaşın tahsilat, haksız rekabet, angaryalar ve mücbir sebepler gibi sorunlarını çözmeyecek ise ne iş yapacaklar? Bu tavrı ve söylemleri ile meslek odamız sorunlarımızı çözemeyecek durumda olduğunu itiraf etmiş ve tabiri caizse “odayı salona katmak” niyetine girdiklerini açık açık beyan etmişlerdir. O halde biz Meslek mensuplarına düşen oda yönetiminde değişim başlatmak, yeni ve dinamik bir ekibe şans vermek olmalıdır. Otuz yıla varan iktidar dönemlerinde her seçim zamanı çözeceğiz dedikleri ve kangren olmuş olan sorunlar yumağının çözülebilme iradesinin olamayışı ancak Freud’un bastırma (baskılama) dediğimiz savunma mekanizması ile izah edebilir. MMMBD Maltepe Şubesinin Genel Kurulunda bir konuşma yapan TÜRMOB Genel Sekreteri Sayın Yahya Arıkan’ın tespit ve önerileri ayrı bir tartışma konusu olabilecek nitelikteydi. Sayın Arıkan meslektaşın ancak ortaklık yaparak ayakta kalabileceğine işaret etti. O da haklı, zira meslektaşın haksız rekabet, angaryalar, mücbir sebep ve tahsilat sorunu gibi sorunu yok ve varsa da bu sorunun çözüm yeri bağlı oldukları Mali Müşavirler Odaları değil demişti Sayın Gökmen. İstanbul’da sayısı elli bini bulan meslektaşın tek sorunu ortaklık. “Hepsi” ortak oldu mu haksız rekabet kesinlikle çözülebilir(!) Bizlere ortaklığı öneren Sayın Arıkan’ın bu konuda önderlik yapıp ilk ortaklığı kendisinin yapmasını bekliyorum, zira bildiğim kadarıyla kendisinin mesleki bir ortaklığı bulunmuyor. Zaten çözüm yeri Mali Müşavirler Odası değilse bu durumda Ticaret odalarıdır. TÜRMOB Sekreteri ve Sayın Genel Başkanın birlikte işaret ettiği çözüm de bu olsa gerek; Ticaret Odası süreci tamamlandıktan sonra ortaklık kuruldu mu tüm sorunlar bitiyor diye anlıyoruz, sonrası güzel günlere “merhaba”…