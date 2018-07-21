Ödem Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Regl ve hamilelik dönemlerinde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan ödem, bu sebeple özellikle kadınların en şikayetçi oldukları konuların başında gelir. Dokulardaki fazla sıvı eklem yerlerinde şişliğe neden olabilir. Bu şişlikler dolayısıyla oluşan ödem eğer vücuttan atılmazsa ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Ödemi, bir ilacın yan etkisi olarak meydana gelebilir ya da bir karaciğer, kalp, böbrek hastalığının belirtileri arasında yer alabilir. Bu yüzden ödemin hangi sebepten ötürü oluştuğunun tespit edilmesi, tedavinin planlanabilmesi açısından önem taşır. Ödem Neden Olur? 1. Hamilelik

Gebelik döneminde anne adaylarının damarlarında dolaşan kanın hacmi yaklaşık %50 oranında artar. Artan kan hacmiyle birlikte damarlarda bir miktar genişleme olur. Fazla sıvının bir bölümü doku içerisindeki hücrelerin içine dolar ve bu sebeple şişlikler meydana gelir. Bu yüzden hamileyken su tüketimini olabildiğince artırmak hem bebeğin sağlığı için hem de vücutta ödem oluşmaması için önemlidir.

2. Tromboflebit

Tromboflebit, bir kan pıhtısının neden olduğu damar iltihaplanmasıdır. Genellikle bacaklarda, cildin yüzeyine yakın damarlarda veya daha derinlerde oluşabilir. Sık karşılaşılan tromboflebit belirtileri; Ağrı,

Sıcaklık hissi,

Deride hassasiyet,

Kızarıklık,

Şişlik (ödem) şeklinde sıralanabilir.

Yüzeysel tromboflebitte bazen etkilenen damar gözle görülür şekilde tıkanır ve tamamen kırmızı bir hal alır. 3. Varis

Varisler özellikle damarlarınız genişlediğinde ve kanla dolduğunda ortaya çıkar. Varisli damarlar tipik olarak şişmiş ve kabarık görünür ayrıca mavimsi-mor veya kırmızı bir renge sahiptirler. Genellikle ağrılıdırlar ve kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilerler. Özellikle kadınlarda bu durum çok yaygındır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 25'i varisli damarlara sahiptir. Varis genelde alt bacakta meydana gelir. Varisin nedenleri arasında hamilelik, menopoz, uzun süre ayakta kalmak, şişmanlık ve ailede variköz venler yani varisli damarlara sahip kişiler olmasıdır. 4. Kalp yetmezliği

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterli miktarda kan tedarik edememesi şeklinde tanımlanabilir. Yeterli kan akışı olmadan, tüm ana vücut fonksiyonları bozulur. Kalp yetmezliği olan bazı kişilerde, kalp vücuttaki diğer organları desteklemek için yeterli kan pompalamakta güçlük çeker. Kalp yetmezliği kalbin sağ veya sol tarafını veya her ikisini aynı anda etkileyebilir. Kalp yetmezliği akut (kısa süreli) veya kronik (devam eden) olabilir. Kalp yetmezliğinin belirtileri arasında; aşırı yorgunluk, ani kilo alımı, iştah kaybı, kalıcı öksürük, düzensiz nabız, kalp çarpıntısı, karın şişmesi, nefes darlığı, bacak ve ayak bileğinde şişme ve çıkıntılı boyun damarları yer alır.

Ödem Belirtileri Nelerdir? Özellikle kol ve bacak bölgelerinde, cildin altındaki dokunun şişmesi

Gerilmiş veya parlak cilt

Parmağın birkaç saniye basılı tutulmasıyla birlikte bölgede bir çukur oluşması

Yüz, gözler ve ayak bileklerinde şişlik

Sert ve ağrıyan eklemler

Baş ağrısı

El ve boyun damarlarının belirginleşmesi

Kilo kaybı ya da kilo alımı

Yüksek nabız atımı ve kan basıncı

Karın ağrısı

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler

Mide bulantısı ve kusma

Görme bozuklukları Ödem nasıl anlaşılır sorusuna cevaben sayılan bu belirtiler dikkate alınmalıdır. Bu belirtilerden bir ya da birkaçının yaşanması halinde mutlaka bir dahiliye ya da nefroloji uzmanına başvurulması gerekir. Ödem Ağrı Yapar mı? Vücudun pek çok bölgesinde oluşabilen ödeme özellikle el, bacak, ayak ve ayak bileklerinde rastlanır. Eğer ödem bacakta oluşmuşsa ağrı meydana gelebilir. Çünkü ödem oluştuğunda kan birikimi fazla olduğu için bacak çok daha ağırlaşır ve yürüyüşü dahi etkiler. Özellikle şişman insanlarda ağrı daha fazla görülür. Ödem kalp problemlerinden kaynaklanıyorsa her bir bacak 5 ya da 10 kilo arasında bir ağırlığa ulaşabilir ve günlük yaşantıyı fazlasıyla etkileyebilir. Ödem Nasıl Tedavi Edilir? Ödemin tam anlamıyla tedavi edilebilmesi için öncelikle altında yatan sebeplerin teşhis edilmesi gerekir. Hafif ödem genellikle kısa bir süre sonra kendiliğinden yok olur. Özellikle bacaklardaki ödem nasıl giderilir diye merak ediyorsanız öncelikle bacaklarınızı kalp hizasından yüksekte tutmalısınız. Ayrıca her saat başı beşer dakikalık yürüyüşler bacaklardaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Yürüyüş sizi hem rahatlatır hem de yeterli miktarda su tüketmenizi sağlar. Ödem vücuttan nasıl atılır sorusuna cevaben uygulanabilecek diğer yöntemler aşağıdaki gibidir:

Bol su tüketmek, ödemi vücuttan atabilmek için gereken yegane yöntemlerden biridir. Vücudunuzu temizlemek için günde en az 6-8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca fazla tuz tüketimi de başlıca ödem sebeplerindendir. Bu yüzden tuzu azaltın, hatta mümkünse tamamen bırakmaya çalışın.

Alkol ve kafein hem genel vücut sağlığını olumsuz anlamda etkiler hem de ödem oluşumuna sebep olur. Bu yüzden alkol ve kafeinden uzak durun. Alkol ve kafein sizi dehidre edebilir yani susuz bırakabilir.

Eğer ödem bileklerinizde ve ellerinizdeyse kollarınızı her 30 dakikada bir yüksekte tutmaya çalışın. Bu hareket vücudunuzda biriken sıvının dışarı atılmasına yardımcı olacaktır.

Masaj yaptırmak da kısa sürede ödem yok etme konusunda oldukça etkili yöntemlerden biridir, çünkü masaj vücuttaki fazla sıvıyı harekete geçirebilir. Özellikle lenfödem masajı vücudun lenfatik sistemini harekete geçirerek bağışıklığı destekleyen bir uygulamadır.

Eğer ciddi bir sağlık probleminiz yoksa bedeninize uygun olan egzersiz programları uygulayabilirsiniz.