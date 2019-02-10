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Ödemiş'te 23'üncü 'Deve Güreşleri' yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesi kırsal Konaklı Mahallesi'nde, belediyenin desteğiyle düzenlenen geleneksel deve güreşleri 100 namlı devenin katılımıyla yapıldı.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesi kırsal Konaklı Mahallesi'nde, belediyenin desteğiyle düzenlenen geleneksel deve güreşleri 100 namlı devenin katılımıyla yapıldı. 23'üncü Konaklı Deve Güreşleri, Konaklı Arenası'nda yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 100 deve getirildi. Şenlik havasındaki güreşleri Ödemiş Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Badem, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi izledi. Birçok kişi güreşleri piknik yaparak seyretti. Güreşler öncesi arenayı dolduranları selamlayan AK Parti'li Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, "Ata sporuna gönül veren sevgili hemşehrilerimle, burada geleneksel hale gelen ve bugün 23'üncüsü düzenlenen deve güreşlerinde genci, yaşlısı bir aradayız. Bu geleneğimizi hep birlikte sürdürmeye çalışıyoruz. Ata sporlarımızın yaşatılması amacıyla Ödemiş'te yeni bir arena yaptık. Bundan sonra ikinci deve güreşini de orada gerçekleştireceğiz. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimiz anısında düzenlenen rahvan at yarışlarını bu yıl 17 Mart'ta yeni alanımızda yapacağız. Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanacak büyük bir yarış olacak. 17 Mart'ta hiçbir yere söz vermeyin. Yarışlarda birlikte olalım" dedi. Günboyu devam eden güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahipleri kupa ile ödüllendirildi.

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