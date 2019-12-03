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ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili davaya hakimin sözleri damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

ODTÜ'de hareket halindeki kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili görülen davaya hakimin sözleri damga vurdu. Arıza formuyla kendilerine bildirilen eksiklikler dışında herhangi bir onarım yapmadıklarını, test sürüşü de yapılmadığını belirten ODTÜ Metal İşleri Atölyesi şefi Kamil Sönmez'e tepki gösteren Hakim Ali Yüksel, "Yaptığınız işi bilmiyorsunuz. Böyle mantık, böyle sistem olmaz." diye konuştu.

ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili davaya hakimin sözleri damga vurdu

ODTÜ'de hareket halindeki kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili sürücü Tahir Kepenek'in "taksirle ölüme sebep olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya tutuksuz sanık Kepenek ile tarafların avukatları katıldı.

Hakim Ali Yüksel'in dosyaya giren evrakı okumasının ardından tanık olarak dinlenen Hasan Samar, üniversitenin metal atölyesinde teknisyen olarak görev yaptığını söyledi.

Kazaya karışan aracın kışın tuzlamada kullandığını, bu nedenle kasasında çürümeler olduğunu ifade eden Samar, çürüyen bölümleri onardıklarını, araçta tadilat yapmadıklarını belirtti.

TAMİRİ BAŞKA BİR TEKNİSYEN TARAFINDAN YAPILMIŞ

Kasanın kilit sistemini, menteşe pimlerini, güvenlik kancasını ve kanca pimlerini tamir ettiklerini aktaran Samar, sağa açıldığında kapağı aracın kasasına sabitleyen düzeneğin tamirinin ise o gün izinli olduğu için başka bir teknisyen tarafından yapıldığını anlattı.

Kazanın, sağa açılıp kasaya sabitlenen arka kapağın araç hareket halindeyken düzenekten kurtularak öğrenciye çarpması sonucu meydana geldiğini aktaran Samar, soru üzerine, düzgün takılması halinde güvenlik pimlerinin yerinden çıkmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Samar, onarımın ardından test sürüşü yapılıp yapılmadığını bilmediğini sözlerine ekledi.

ODTÜ Metal İşleri Atölyesi şefi Kamil Sönmez ise tuzlamada kullanılan araçta çürüyen bölümleri onardıklarını, kasada herhangi bir değişiklik yapmadıklarını belirtti.

Kilit sistemi, pimler ve kancaları tamir ettiklerini anlatan Sönmez, sağa açılan kapağı kasaya sabitlenen düzeneği teknisyenlerden Recep Yıldırım'ın onardığını söyledi.

"BÖYLE MANTIK, SİSTEM OLMAZ"

Arıza formuyla kendilerine bildirilen eksiklikler dışında herhangi bir onarım yapmadıklarını, test sürüşü de yapılmadığını belirten Sönmez'e tepki gösteren Hakim Ali Yüksel, "Başka bir arıza tespit ettiğinizde bunu tamir etmiyor musunuz? Kimin ne yaptığı belli değil. Yaptığınız işi bilmiyorsunuz. Böyle mantık, sistem olmaz." dedi.

DAVA 18 ŞUBAT'A ERTELENDİ

ODTÜ'nün bildirdiği diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından ara kararı açıklayan hakim, teknisyen Recep Yıldırım'ın tanık olarak dinlenmesine hükmedip davayı 18 Şubat'a bıraktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018'de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki okula ait kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Tahir Kepenek hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

Kepenek, önceki celse yaptığı savunmada, üniversitede hizmetli kadrosunda çalıştığını, görevlendirmeyle şoförlük yaptığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi dava İrem Kütük

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