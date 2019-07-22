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ODÜ, öğrenci memnuniyetinde Türkiye’de ilk 40 üniversite arasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Kurulduğu günden bugüne gerek akademik gerekse fiziki alanda hızlı bir gelişme gösteren Ordu Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde de yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

ODÜ, öğrenci memnuniyetinde Türkiye’de ilk 40 üniversite arasına girdi

Kurulduğu günden bugüne gerek akademik gerekse fiziki alanda hızlı bir gelişme gösteren Ordu Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde de yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 raporunun sonuçlarına göre, Ordu Üniversitesi lisans öğrencilerinin ‘Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 123 devlet üniversitesi arasında 38’inci sırada yer aldı.
Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından ilk olarak 2016 yılında gerçekleştirilen araştırma bu yıl da tekrar edildi. Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından Türkiye genelindeki 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere toplamda 188 üniversitenin dahil edildiği araştırmada 35 bin 715 öğrenci yer aldı. Lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması’na göre Ordu Üniversitesi geçen yıl 70’inci sırada olan yerini bu yıl 67’nci sıraya, devlet üniversiteleri arasında ise 41’inci sırada olan yerini bu yıl 38’inci sıraya yükseltti.
Buna göre Ordu Üniversitesi, ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’ sıralamasında geçen yıl 44’üncü sırada olan yerini bu yıl 42’ye, ‘Akademik Destek ve İlgi’ sıralamasında geçen yıl 65’inci sırada olan yerini bu yıl 53’e, ‘Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu’ sıralamasında geçen yıl 68’inci sırada olan yerini bu yıl 64’e, Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” sıralamasında ise geçen yıl 87’inci sırada olan yerini bu yıl 70’e yükselterek toplamda 449 genel memnuniyet puanı ile 123 devlet üniversitesi arasında 38’inci sırada yerini aldı.
Bu tür araştırmaların, öğrencilerin üniversite deneyimleri ve yükseköğretim kurumlarında yapılan çalışmalarla ilgili olarak bütün paydaşlara geniş bir bakış açısı sunduğunu ifade eden ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Üniversitelerle ilgili yapılan birçok değerlendirme araştırmasında olduğu gibi kurumumuzun bu araştırmada da yerini üst sıralara taşıması Ordu Üniversitesi yönetiminin süreç içerisinde isabetli kararlar alarak doğru adımlar attığını göstermektedir. Elde edilen bu başarı, akademik ve idari personelimizin olağanüstü çalışmalarının ve gayretlerinin doğal bir sonucudur. Bu vesileyle Üniversitemizin gelişimine katkı sunan değerli akademik ve idari personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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