Ofisinde öldürülen avukat, son yolculuğuna uğurlandı

23 yıllık avukat olan 3 çocuk babası İbrahim Ergin için bugün Aksaray Adliyesi önünde tören düzenlendi. Ergin'in cenazesi morgdan alınıp tören alanına getirildi. Avukatın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine cübbesi örtüldü. İki genç meslektaşı da İbrahim Ergin'in tabutunun başında nöbet tuttu. Törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, öldürülen avukatın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Yeşiltepe beldesinde oturan çiftçi Abdurrahman Düzgün, 6 ay önce ayrıldığı eşine boşanma davasında avukatlık yapan İbrahim Ergin'in ofisine dün öğle saatlerinde gitti. Düzgün, Ergin'in hemşehrisi olduğunu söyleyip odasına girdi. Burada İbrahim Ergin'e tabancayla 5 el ateş eden Abdurrahman Düzgün, odadan çıktıktan sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. Ergin olay yerinde, Düzgün de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

FEYZİOĞLU'NDAN TEPKİ

Törende konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, siyasetçilere tepki gösterdi. Feyzioğlu, şunları söyledi:

''Buradan Türkiye'yi yöneten, yönetmeye talip olan, yerelde ve genelde tüm siyasetçilere seslenmek istiyorum; Siz oturduğunuz makamlarda, sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladığınızda içinde şiddeti barındıran başkaları, eline silah alıyor. Siz birbirinize sövdüğünüzde, başkaları birbirini öldürüyor. Anne ve babalar, evlatlarınızı şiddet eğilimli yetiştirdiğinizde, başkalarının canını alıyor.''

'ÇIRAKLIK YAPIYORUM' DİYEREK LİSEYİ BİTİRMİŞ

Metin Feyzioğlu, öldürülen avukat İbrahim Ergin'in liseyi babasından gizli okuyup bitirdiğini belirtti. Feyzioğlu, ''Acaba hepiniz biliyor musunuz; İbrahim Bey, liseyi babasından kaçak, sanayiye çıraklığa gidiyorum diye, sabahleyin işçi tulumunu giyip evden çıkarak ve yolda okul formasını giyerek okulu bitirmiş. Biz iyi insan olma eğitimini nasıl vereceğimizi konuşmalıyız. Hukuk camiasının, Aksaray'ın, milletimizin başı sağ olsun" dedi.