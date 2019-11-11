Öfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KARTAL'da aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen ablası ile tartışan Cem Y., silahla ablasına, eniştesine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Orhantepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ablası ile aralarında anlaşmazlık bulunan Cem Y., konuşmak için ablasının evine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerindeki silahı ateşleyen Cem Y., ablası Burçin G.'yi kafa ve göğsünden vurdu. Cem Y., daha sonra eniştesi Serkan G. ile ablasının ilk eşinden olan yeğeni Sedef Adanur O.'yu yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Burçin G. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serkan G. ve Sedef Adanur O. ise Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

Öte yandan, ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla yaralayan Cem Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Cem Y., emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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