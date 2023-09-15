ÖGG SINAV SONUCU 2023 EGM.GOV.TR: 104. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? EGM'den son dakika açıklaması bekleniyor

ÖGG sınav sonuçları ekranı 15 Eylül 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 26 Ağustos'ta EGM tarafından yapılan 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavına ilişkin beklenen açıklama bugün (15 Eylül 2023 Cuma) yapılacak. Egm.gov.tr ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları tarih bilgisi EGM tarafından paylaşıldı.

dönem ÖGG sınav sonuçları bugün (15 Eylül 2023 Cuma) adayların erişimine açılacak.

104. ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.