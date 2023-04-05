ÖGG SINAV TARİHİ 2023: ÖGG sınavı ne zaman? EGM 102. Dönem Özel Güvenlik Sınavı giriş belgeleri ekranı

ÖGG sınav konusunda beklenen açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapıldı. ÖGG sınavına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, EGM'den yapılan 102. Dönem ÖGG sınavı ile ilgili merak edilenler...

2023 ÖGG NE ZAMAN?

ÖGG sınavı ertelendi. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan'da yapılacak.

ÖGG SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖGG sınava ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır."

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