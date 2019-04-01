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Oğlunu döven adamı kaçırıp etek giydirdi, mermi yutturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 21:03 | Son Güncelleme

Antalya'da Hüseyin D., oğlunu döven eski eşi M.B.'nin dini nikahla yaşadığı A.E.'yi 4 arkadaşıyla birlikte kaçırıp, dövdü. A.E.'yi çırılçıplak soyup etek giydiren, ardından da mermi yutturan Hüseyin D. ve arkadaşları tutuklandı.

Oğlunu döven adamı kaçırıp etek giydirdi, mermi yutturdu

Olay, 29 Mart günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Atıl haldeki evde, bir erkeğin yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, A.E.'yi bir koltukta çıplak ve bağlı halde buldu.

Feci şekilde dövüldüğü belirtilen A.E. hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından polis ekipleri, ifadesinin alınması için A.E.'yi emniyete götürdü. İfadesinde, eşinin oğlu Y.D.'yi dövdüğü için kaçırılıp işkence yapıldığını anlatan A.E, "Beni eşimin eski kocası Hüseyin D., dört arkadaşıyla kaçırdı. Boş bir evde çırılçıplak soyduktan sonra önce dövdüler, daha sonra etek giydirip fotoğrafımı çektiler. Bu da yetmezmiş gibi tabanca mermisi yutturdular. Bunları eşimin oğlu Y.D.'ye izlettirdiler" dedi.

TUTUKLANDILAR

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin D. ile arkadaşları Selahattin B., Sabri Ö., Murat A. ve Fatih E.'yi düzenlenen operasyonla Manavgat ilçesinde gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

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