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Oğlunu işe alan belediye başkanı, kendini bakın nasıl savundu: 'Oğlum olduğu için değil...'

09.01.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 4 dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Osman Nuri Civelek’in oğlu belediyede spor eğitmeni olarak işe başladı. Konu ile ilgili gelen eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı Civelek, "Spor Öğretmeni Türker Civelek, oğlum olduğu için değil, ihtiyaç duyduğumuzdan, liyakatinden dolayı Azdavay belediyemizde çalışmaya başlamıştır" dedi.

Oğlunu işe alan belediye başkanı, kendini bakın nasıl savundu: 'Oğlum olduğu için değil...'

Kastamonu’nun Azdavay Belediye Başkanlığı görevini 4 dönemdir Osman Nuri Civelek’in oğlu Türker Civelek, spor eğitmeni olarak belediyede işe alındı. Konu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Azdavay Belediyesi önünde açıklamalarda bulunarak duruma tepki gösterdi. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın da hazır bulunduğu basın açıklamasında Erbilgin, “’Azdavay’ın çocuklarına iş, ekmek sağlayacağım’ diyen belediye başkanı, bugüne kadar 4 yeğenini belediyeye almıştı. Yetmedi, Azdavaylılardan gizli bir şekilde, kendi imkanları yetmiyormuş gibi, çalıştığı yerden gönderilen öz oğlunu bu belediyeye işçi olarak alma cesaretini gösterdi” dedi.

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“OĞLUM OLDUĞU İÇİN DEĞİL, İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZDAN”

Yapılan eleştirilerin ardından Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek de konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç olduğu için oğlunu işe alındığını belirterek, “Biz, büyük projelere imza atmış, yıllık 100 binleri ilçesinde ağırlayabilen, bölgesinde birim çalışanlarıyla turizm destinasyonları meydana getirebilen liyakat sahibi, yetenekli ve çalışkan Azdavay Belediyesi ailesiyiz. Bu kadroda hiç kimse benim öz yeğenim değil, ancak ben 7 göbek Kastamonu, Azdavaylıyım. Hacı Osman dedemin, Molla Mustafa dedemin, Çakır Muhtar dedemin ve Cumhuriyet tarihinin ilk kuru temizleme fabrikasını Ankara’ya kuran Recep dedemin torunuyum. Asaletim ve mayam Kastamonu’nun altında yatan yüzlerce Allah dostlarından ve Şerife Bacılardan gelir. Küçük bir ilçede Allah size 4 dönem üst üste bu şerefli görevi nasip ederse, belediye çalışanlarının tamamını işe almak size nasip olur, aynı zamanda sizin maziniz, Kastamonu Azdavay ise bu kadrolara alınan herkes sizin bir kaç nesil ötesinden yeğenleriniz olur. Allahım'a şükürler olsun, bugüne kadar belediyemize yaklaşık 50 kişiyi işe almışız. Bu kadroların en önemli özelliği liyakat sahibi olmalarıdır. Bu sebeple çok küçük kaynaklarla tarihe not düşecek projelere imza atıyoruz. 2022 yılında ilçemize yaklaşık 40 milyonluk spor yatırımı yapıldı. Bu yatırımları halkımızla, sevgili gençlerimizle, sevgili çocuklarımızla 4 mevsim buluşturacak yetenekli, çalışkan ve hepsinden de önemlisi ahlaklı bir spor öğretmeni tespit ettiğimde, bu adamın kimin oğlu, hangi siyasi görüşten olduğuna asla bakmam. Spor Öğretmeni Türker Civelek, oğlum olduğu için değil, ihtiyaç duyduğumuzdan, 8 yıldır BESYO bölümleri, polis okulları, bekçilik ve POMEM sınavlarına yüzlerce Azdavaylı ve Kastamonulu gençlerimizi hazırlayıp yerleşmelerine büyük katkı sağlayan bir spor eğitimcisi olarak, liyakatinden dolayı Azdavay belediyemizde çalışmaya başlamıştır. Mazisinde Kastamonu olmayanların, kabul edilemez üsluptaki eleştirileri bizleri daha da başarılı yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu karede var olan Azdavay Belediyesi çalışanlarının tamamı benim yeğenlerimdir, benim evlatlarımdır, benim kardeşlerimdir. Biz, Azdavay Belediyesi çalışanları olarak liyakat sahibi, başarılı ve çalışkan kocaman bir aileyiz" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Kastamonu Azdavay belediye

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