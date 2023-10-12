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Oğlunu öldüren babadan yürek sızlatan sözler! 'Beni dövüyordu, artık canıma tak etti'

12.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Adana’da Nurettin O. (57), oğlu Serhat O.'yu (30) bisiklet sürdüğü sırada tüfekle vurarak öldürdü. Baba Nurettin O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ifadesi de ortaya çıktı. Nurettin O. verdiği ifadede, "Oğlum çalışmıyordu, işsiz olduğu için sürekli para istiyordu. Bundan dolayı aramızda kavgalar çıkıyordu ve zaman zaman beni dövüyordu, artık canıma tak etti" dedi.

Oğlunu öldüren babadan yürek sızlatan sözler! 'Beni dövüyordu, artık canıma tak etti'

Dehşete düşüren olay, 10 Ekim Salı günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serhat O. (30) bisiklet ile babasının bekçilik yaptığı iş yerine gitti. Bu sırada baba Nurettin O. (57) oğlunu tüfekle vurdu. Serhat O. kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Nurettin O. ise kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Serhat O.'nun öldüğünü tespit etti. Bölgeye gelen polisler ise olay yerine yakın bir yerde oğlunu öldüren babayı gözaltına aldı.

Baba Nurettin O. emniyette verdiği ifadesinde, ”Oğlum çalışmıyordu, işsiz olduğu için sürekli para istiyordu. Bundan dolayı aramızda kavgalar çıkıyordu ve zaman zaman beni dövüyordu, artık canıma tak etti” dediği öne sürüldü.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından baba adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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cinayet Adana

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