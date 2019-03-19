Oğlunun saçından kolye yapmıştı şimdi siparişlere yetişemiyor

İlk olarak oğlunun saçlarını sanatla buluşturan Mualla Durgut, yakın çevresinden olumlu tepkiler alması üzerine bu işi yapmaya karar verdi. Yaklaşık 5 ay önce saç tellerine şekil vermeye başlayan Durgut, şimdilerde ise siparişlere yetişemiyor. Kolye, yüzük, bileklik ve tespih gibi takılara farklı bir renk katan genç kadın, Türkiye’nin hemen hemen her yerine kargo ile eserlerini ulaştırıyor. Ayrıca saçları dökülen kişilerin son saç tellerini ve vefat eden kişilerin saç telleri gibi manevi değere sahip saçları da objelere dokuyan genç kadın, adeta saç tellerine yeniden hayat veriyor.

Çalışmaya nasıl başladığını anlatan Durgut, "Bir bayan yapıyordu internette görmüştüm. Kendisi yurt dışında bir bayandan esinlenerek yapmış. O yapıyorsa bende yaparım dedim ve ilk olarak oğlumun saçından yaptım. Çevremdekiler tarafından çok beğenildi. Birkaç kişiye hediye olarak yaptım. Şuanda Türkiye’nin her yerinden kargo alıyorum, yapıyorum. Normalde yüzük, kolye, anahtarlık şeklindeydi. Bende kolye, anahtarlık, bileklik, yüzük, tespih yaptım. Bunların haricinde çok güzel tablolar, biblolar yaptım ve daha da şekillendirip duvar saati olarak yapmayı düşünüyorum. Kalıplarımı hazırladım onu da ilerleyen zamanda yapacağım. Ben oğlumla vakit geçirmeyi çok seviyorum. 15 yıldır çalışıyorum. 30 yaşındayım ama 15-16 yaşlarından itibaren bu işlere atıldım. Oğlum olduktan sonra çalışmayı düşünmedim. Sonra baktım ki üretmeyi seviyorum. Bu şeklide başladım ama yetmiyor. Ayrıca eskiden gelen bir çalışma alışkanlığım olduğu için şuanda da bir teknoloji mağazasında 3 gün çalışıyorum. Hafta içinde kolyelerimi, takılarımı yapıyorum" dedi.