Oğluyla birlikte denize giren baba boğuldu

Samsun’da oğluyla birlikte denize giren bir kişi boğuldu. Boğulan şahsın kardeşi ve eşi arasında yaşanan tartışmayı ise polis ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay (39), oğlu Emirhan (14) ve eşi Sebahat Özbay ile birlikte serinlemek için denize gitti. Baba-oğul denize girdikten bir süre sonra ise dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Emirhan kendi imkanları ile kıyıya çıkarken, baba Uğur Özbay ise dalgalar arasında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, sahil güvenlik ekipleri, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denize giren ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonucu Uğur Özbay bulunarak, baygın bir şekilde denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özbay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.