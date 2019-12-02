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Öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 21:03 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da öğrenci yurdu binası yakınına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da öğrenci yurdu binası yakınına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Kent merkezindeki Gazi Caddesinde bulunan bir öğrenci yurdunun yakınına bırakılan şüpheli çantayı görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantayı kontrollü bir şekilde fünye bağlayarak patlattı.
Patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

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