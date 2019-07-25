HABER

Öğrenciler 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesinde kazandıkları bisikletleri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesine Tekirdağ'dan katılıp, bisiklet kazanan öğrenciler Kerim Can Kaçura ve Berkay Türkeri'ye bisikletleri, törenle teslim edildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesine Tekirdağ'dan katılıp, bisiklet kazanan öğrenciler Kerim Can Kaçura ve Berkay Türkeri'ye bisikletleri, törenle teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'nca, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran Kerim Can Kaçuru ve Berkay Türkeri, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk 100'e girenlere hediye edilecek olan bisiklet ödülünü almaya hak kazandı. Kaçura ve Türkeri'ye bisikletleri, düzenlenen törenle Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafında teslim edildi. Vali Yıldırım, kazaların çoğunun sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirterek, "Modern ülkelerde trafik kazaları çok az. Niye? Çünkü trafikte seyreden vatandaşlarımız, sürücülerimiz çok dikkatli davranıp, kurallara uyuyorlar. Gerek yayanın güvenliği, gerekse araçların güvenliği gerekse çevrenin ve çevreden çıkabilecek herhangi bir canlının güvenliği çok önem taşıyor. Buna çok dikkat ediliyor. 2018 yılında kaza istatistikleri açıklandığında hepimiz hayretler içerisinde kaldık. Bu oranların mutlaka düşürülmesi lazım. 6 bin 675 ölümlü kaza, bu hakikaten insanın içini acıtıyor. Avrupa'da bu anlamda ne yazık ki en önlerdeyiz. Bunun mutlaka geriye çekilmesi lazım. Bu geriye çekilme işi trafik kurallarına olan saygının, trafik kurallarına olan uyma düşüncesinin artmasıyla ancak meydana gelebilecek. Gerek sürücü gerek yaya olarak kurallara uyma mükellefiyetine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi ki araç dediğimiz zaman sadece motorlu araçlar yok. Aynı zamanda insanlar tarafından kullanılan diğer araçlar da söz konusu. Bunlardan biri de bisiklet, bir diğeri engelli araçları veya pusetler. Bütün bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yaya adımını yola attığı zaman mutlaka sürücülerimizin yavaşlaması hatta gerektiğinde durması gerekiyor" dedi. İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş da çocuklarına trafik bilinci aşılayan ailelere teşekkür etti.

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
’Maskeli Şebnem’ için çadıra koştular’Maskeli Şebnem’ için çadıra koştular
Bafra'da 'KapıkayaFest'e yoğun ilgiBafra'da 'KapıkayaFest'e yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.