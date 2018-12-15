Öğrenciler eylem yapmıştı! O müdür görevden alındı

ISPARTA Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, genel merkez tarafından görevden alındı.

Isparta'da bu yıl hizmete açılan KYK'ya ait 4 bin kişilik Murad Hüdavendigar Yurdu ile Isparta Yurdu'nda kalan öğrenciler, geçen hafta eylem yaparak, yurtlardaki asansör arızası, internet bağlantısı, yemek fiyatları gibi sıkıntılarını dile getirdi. KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ve beraberindeki heyet, olayın ardından kente gelerek incelemelerde bulundu, öğrencilerle görüştü.

Yaşananların ardından KYK İl Müdürü Cumhur İya Kurt, genel müdürlük tarafından görevden alındı.

NE OLMUŞTU?

Öğrenciler, internet ve ulaşım sorunları nedeniyle derslerinden geri kalarak, sınavlara yetişemediklerini söylemişti.

Yurttaki yemekhane fiyatlarının da pahalı olduğunu söyleyen öğrenciler, buradaki şartlarda karınlarının doymadığını belirtmişti.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencisi Cihan Göktepe, “Yurda geldiğimizden beri internet yok. ‘Gelecek’ dediler ama gelmedi. Yemekler soğuk ve kötü. 7.katta oturuyorum, çık -in, çık - in, tükendik artık. Eski KYK’da da gelecek dediler, aynı sorunlar ve aynı bahaneler. Orada da hiçbir zaman çözülmedi. Yemekler de çok pahalı, ek para vermeden karnımız kesinlikle doymuyor. İnternet gelmedi, buzdolabı da yok. Yiyeceklerimiz, dışarıda hep bozuluyor. Bunların artık duyulması gerekiyor. Herkes suçu birbirine atıyor. Müteahhitte deniyor, ‘Asansör neden gelmedi diyoruz?’ ama hepsi birbirine atıyor suçu. 3 aydan bu yana burada kalıyorum. Eski KYK’daydım. Orada da gelmedi, 1 sene geçti. Otobüsler sürekli geç gidiyor, hep geç kalıyoruz. Sabah derslerde hiç yetişemiyoruz, hep geç kalıyoruz. Sınavlara da geç kalıyoruz, bunların duyulmasını istiyoruz” şeklinde konuşmuştu.





