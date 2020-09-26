Öğrenciler için özel olarak tasarlandı

Ekonomik fiyatlı, ama buna karşın güzel özellikleriyle dikkat çeken Asus D509 ve daha premium performans isteyenler için Zenbook 14 laptop tüm öğrencilere rahatlıkla hitap ediyor. EBA süresince sizi yolda bırakmayan bu iki modelin neler sunduklarına bakalım.

ASUS Laptop D509



FHD çözünürlük sunan ve 15,6 inç ekrana sahip olan cihaz, Türkçe karakter desteği sunan büyük klavyesi ve geniş touchpad’i sayesinde rahat bir kullanım deneyimi sunabiliyor. Bu rahatlığa güvenliği de dahil edebilmeniz adına, bir de parmak izi okuyucu sensörü var.

Ürünün ekranı, dersleri takip edebilmeniz için gayet yeterli. Tabii büyük ekran demek, iş tarafında daha fazla detayı daha rahat şekilde takip edebilmek ve yönetebilmek anlamını da taşıyor. Mail’leriniz, Excel tablolarınız, PowerPoint sunumlarınız ve dahası…

Tabii işitsel taraf da önemli. D509’da SonicMaster imzalı hoparlörler yer alıyor, ki sesler ve müzikleri ayrıca bir araca ihtiyaç duymadan rahatlıkla deneyimleyebiliyorsunuz.

Artan vakitlerinizde internet üzerinden araştırma yapabilmeniz için Wi-Fi ac desteği de bulunmakta. Ek olarak, dahili kamerası sayesinde arkadaşlarınızla konuşabilir, dersleriniz ya da işlerinizle ilgili fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz.