Öğrenciler için özel olarak tasarlandı

Ekonomik fiyatlı, ama buna karşın güzel özellikleriyle dikkat çeken Asus D509 ve daha premium performans isteyenler için Zenbook 14 laptop tüm öğrencilere rahatlıkla hitap ediyor. EBA süresince sizi yolda bırakmayan bu iki modelin neler sunduklarına bakalım.
ASUS Laptop D509
FHD çözünürlük sunan ve 15,6 inç ekrana sahip olan cihaz, Türkçe karakter desteği sunan büyük klavyesi ve geniş touchpad’i sayesinde rahat bir kullanım deneyimi sunabiliyor. Bu rahatlığa güvenliği de dahil edebilmeniz adına, bir de parmak izi okuyucu sensörü var.
Ürünün ekranı, dersleri takip edebilmeniz için gayet yeterli. Tabii büyük ekran demek, iş tarafında daha fazla detayı daha rahat şekilde takip edebilmek ve yönetebilmek anlamını da taşıyor. Mail’leriniz, Excel tablolarınız, PowerPoint sunumlarınız ve dahası…
Tabii işitsel taraf da önemli. D509’da SonicMaster imzalı hoparlörler yer alıyor, ki sesler ve müzikleri ayrıca bir araca ihtiyaç duymadan rahatlıkla deneyimleyebiliyorsunuz.
Artan vakitlerinizde internet üzerinden araştırma yapabilmeniz için Wi-Fi ac desteği de bulunmakta. Ek olarak, dahili kamerası sayesinde arkadaşlarınızla konuşabilir, dersleriniz ya da işlerinizle ilgili fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz.
Ürün, Eğitim Bilişim Ağı ya da kısa haliyle EBA’nın takip edilebilmesi için iyi performans sunuyor. AMD’nin 2.3GHz değerde çalışan Ryzen 7 3700U işlemcisine sahip olan cihaz, aynı zamanda 256GB SSD depolama, Nvidia’nın MX230 grafik birimi ve 8GB DDR4 RAM faktörüyle de performanslı yapısını sağlamlaştırıyor.
Tabii bu laptop, geniş bağlantı seçenekleriyle de kullanımınızı özelleştirmenize imkân sunuyor. Örneğin kart okuyucu sayesinde dosyalarınızı rahatlıkla transfer edebilir, HDMI bağlantı noktası sayesinde görüntüyü büyük bir monitöre ya da TV’ye aktararak görüntülü içeriklerinizi daha iyi takip edebilirsiniz.
Bu teknik detayların anlamı, cihazda gerek dersleriniz gerekse de işleriniz için çeşitli programları da rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. İşten ve derslerden vakit kaldığında ise, biraz keyiflenmek için yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilir ve pek çok oyunu da orta grafik ayarlarında oynayabilirsiniz.
Ürün, tek şarj ile pil tasarruf modundayken yaklaşık 5 saatlik kullanım ömrü sunabiliyor.
Asus Zenbook 14 UM431
ZenBook 14, NanoEdge ince çerçeveleri sayesinde ekranın biraz daha ön plana çıkmasını sağlıyor. %86’lık bir ekran çerçeve oranından söz edebiliriz.
14 inç değerde FHD çözünürlüklü ekrana sahip bu laptop, 15.9mm kalınlıkta ve 1.39 kilo ağırlıkta. Yani ince ve hafif, dolayısıyla bir yerden bir yere taşınmasının da gayet kolay olduğunu söylemek mümkün.
Ergolift menteşe tasarımına sahip olan laptop, ekran açıldıkça kasa ile olan birleşim noktasını yukarıya doğru kaldırıyor. Bu sayede hem bileklerinizi daha iyi konumlandırarak yazabiliyorsunuz, hem daha iyi görüş açınız oluyor hem de alt kısımdaki yükselen bu nokta sayesinde sıcak hava tahliyesi başarılı bir şekilde gerçekleşiyor.
Türkçe karakterlerin de yer verildiği ve alttan aydınlatmalı olarak gelen tuş takımı, hem sessiz hem de performanslı çalışıyor. Yani tam da dersleriniz ve işlerinizde kullanmak istediğiniz gibi.
Peki numerik tuşlar nerede diyecek olursanız, onlar da toucpad’e yerleştirilmiş. İster aktif edin, isterseniz de kapatın. Ek olarak, klavyenin sağ ve sol yan taraflarında konumlandırılan harman kardon imzalı hoparlörler sayesinde de zengin işitsel detaylara erişebiliyorsunuz.
ZenBook 14, uzaktan eğitim sürecindeki öğrenciler için kullanışlı ve yüksek performans sunabilen bir ürün. Tabii bu detaylar, ofisten çalışmak zorunda olan profesyoneller için de geçerli.
AMD’nin 2.1GHz değerde çalışan Ryzen 5 3500U işlemcisine sahip olan ürün, aynı zamanda 256GB SSD depolamayla geliyor. RAM tarafında 8GB DDR4 çözümü, grafik kartı tarafında da AMD’nin Vega 8 çözümü mevcut.
Ürün, Eğitim Bilişim Ağı ya da kısa haliyle EBA’nın takip edilebilmesi için tercih edilebilecek premium ve kompakt bir çözüm. Tabii evlerinizden yürütmeniz gereken işleriniz için de ideal bir ortak. İster Excel tabloları hazırlıyor olun, ister tasarım yapıyor olun. Wi-Fi ac desteğiyle sürekli internete bağlı olarak çözümler üretebilirsiniz.
Tabii ki işten ve derslerden vakit kaldığında, filmler izleyebilir ya da pek çok oyunu orta grafik ayarlarında oynayabilirsiniz.
Ürün, güç modu aktifken tek şarj ile 4 saat civarı bir kullanım sunabiliyor.
Bu arada, ürünlerin ihtiyaçlar doğrultusunda farklı teknik özelliklerle bulunabildiğini de belirtmekte fayda var.
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