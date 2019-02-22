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Öğrenciler iş dünyası ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

İş dünyası ile öğrencileri bir araya getiren Doğuş Üniversitesi, uzun süredir ev sahipliği yaptığı ‘Kariyer Günleri’nin 14’üncüsünü gerçekleştirdi.

Öğrenciler iş dünyası ile buluştu

İş dünyası ile öğrencileri bir araya getiren Doğuş Üniversitesi, uzun süredir ev sahipliği yaptığı ‘Kariyer Günleri’nin 14’üncüsünü gerçekleştirdi. Öğrenciler, büyük firmalar ile bir araya gelip, iş dünyası hakkında akıllarındaki soruların cevaplarını aldı.
Üniversitenin ‘Endüstri Mühendisleri Kulübü’ (DEMK) öncülüğünde Acıbadem Yerleşkesi Kültür Sanat Merkezi’nde 19-21 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ‘Kariyer Günleri’nde, birçok farklı sektörden temsilciler deneyimlerini aktarırken, öğrencilerin ise mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacakları kurumlar ile tanıştıkları bir platform sağlandı.
“Öğrencilerimiz mezun olmadan sektörün önde gelen isimleri ile bir araya geliyor”
Doğuş Üniversitesi olarak ‘Kariyer Günleri’nin 14’üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Ural, “Öğrencilerimiz mezun oldukları zaman, hangi bilgilere, hangi yetkinliklere ve hangi yeterliliklere sahip olmaları gerektiğini düşünerek müfredatımızı hazırlıyoruz. Aynı zamanda sektör danışmanları ile her bölümden öğrenciler bir araya geliyor ve onlardan geri bildirimler alıyoruz. Sektör bizden nasıl bir öğrenci, nasıl bir mezun bekliyor, hangi bilgiler ile donanmasını bekliyor bunu görüyoruz. ‘Kariyer Günleri’ndeki buluşmalar yani sektör buluşmaları öğrencilerimiz ve eğitimimiz açısından da çok önemli. Öğrencilerimiz, henüz mezun olmadan sektörün önde gelen isimleri ile bir araya geliyor. İş dünyasının dinamiklerini görmüş oluyorlar ve uygulamaları hakkında bilgi almış oluyorlar” dedi. Eğitim içerisinde öğretim anlayışını önemsediklerini vurgulayan Ural, “Üniversitemizin ‘Endüstri Mühendisliği Kulübü’ (DEMK) ‘Kariyer Günleri’ne çok destek veriyor. Öğrencilerimiz bu kulüp sayesinde sektörler ile iç içe oluyor. Bütün öğrencilerimi ‘Kariyer Günleri’ne vermiş oldukları desteklerden dolayı tebrik ediyorum” diyerek cümlelerini sonlandırdı.
“Öğrencilerimize sektörü tanıtıyoruz”
Kulüplerinin 2009 yılında kurulduğunu söyleyen Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi aynı zamanda DEMK Başkanı Alp Karalp, “Güçlü bir ekibiz. Her hafta 120 kişi ile toplantı yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz ve savcılık onaylı dışarıda dağıtımı olan dergimiz var. 15 günde bir düzenlediğimiz sektörün öncü firmalarına teknik gezilerimiz oluyor. Öğrencilerimize sektörü tanıtıyoruz. Yılda yaklaşık 2 kere seminer düzenliyoruz. 2’inci dönemde ise kongre yapıyoruz. Kongremizin bu sene 10’uncusunu düzenliyoruz ama bir değişiklik yaptık ve 14’üncüsünü düzenlediğimiz ‘Kariyer Günleri’ ile kongremizi entegre ettik. İki gücü birleştirerek olduğundan daha da güzel bir şey ortaya çıkardık. Önümüzdeki sene de bunu devam ettireceğiz ve daha güzel yerlere getireceğiz” dedi.

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