Öğrenciler, kedileri okulda besliyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, okul bahçesinde bulunan kedi ve yavrusuna, öğretmen ve öğrenciler sahip çıktı. 'Miya' ve 'Miyav', sınıflara girerken, öğrenciler hem ders dinleyip hem de sıralarına oturan kedileri seviyor.

Bartın TOKİ Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan ve öğrencilerin yaptığı oylama ile 'Miya' ismi verilen kedi, binada beslenmeye başlandı. 'Miya'nın 1 ay önce 3 yavrusu doğarken, 2 yavrusu telef oldu. Öğrenciler, kendi aralarında topladıkları para ile 2 kedinin bakımı ile aşılarını yaptırdı. Kediler için ayrıca sınıfta yuva yapıldı. Öğrencilerin maskotu olan 'Miya' ve yavrusu 'Miyav', sınıflara giriyor. Öğrenciler, bir yandan ders dinlerken bir yandan da sıralarına oturan kedileri seviyor. Öğrenciler, teneffüslerde süt ve salamla kedileri besliyor.

Matematik öğretmeni Olcay Düzoğlu, "Anne kedi 7 ay önce okulun bahçesinde yaşıyordu sonrasında kedi hamilelik süreci yaşayınca biz de kediyi sınıfa aldık. Hamilelik süreci boyunca da sürekli sınıfta yaşadı. Hamileliğin son sürecinde de veteriner hekimimize getirdik ve tüm bakımları yapıldı. Sonrasında 3 tane yavrusu oldu ama 2'sini kaybetti. Bir yavrusu ve anne kedi öğrenciler tarafından sürekli sınıfta bakılmakta. Bu güzel olay, öğrencilerimize bir motive kaynağı oldu. Sınıfa da yuva yaptık. Şu anda da öğrencilere hayvan sevgisini yaşayarak, göstermiş oluyoruz" dedi.