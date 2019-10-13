Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek klibi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla klip hazırladı.

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, harekata destek amacıyla 1 dakika 18 saniyelik klip hazırladı. Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan klip, izleyenlerin beğenisini topladı.

Türk bayrağı önünde çektikleri klibe "Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet deyip, şehadeti düğün gibi gören kahraman askerlerimize yenilgi yüzü gösterme." diyerek başlayan öğrenciler, Türk ordusunun harekatta zafer kazanması için dua ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli görüntülerin de yer aldığı klipte öğrenciler, şair Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" adlı şiirinden de bir kıta seslendiriyor.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Emrah Mutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür ülke olaylarına duyarsız kalmayan öğrencilerinin, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak amacıyla geçen ay da klip hazırladığını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye için önemli olduğunu dile getiren Mutluer, "Öğrencilerimiz bu klibi, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'dan zaferle dönmesi için dua etmek, harekata destek vermek amacıya çekti. Klipte ve klibin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

