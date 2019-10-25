Öğrencilerden Mehmetçiğe moral mektubu

Mudanya İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan Mehmetçiklere mektup yazdı.

Mudanya İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim öğretim gören 289 öğrenci, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekâtta görevli askerlere mektup yazdı. Öğrenciler mektuplarında, Türk askerinin vatan savunmasına yönelik mücadelesini duygu yüklü satırlar ve dizelerle dile getirdi. Yazdıkları mektupları üzerlerinde Türk bayrağı ve kalplerin çizildiği olduğu zarflara koyan öğrenciler, daha sonra bu zarfları Mehmetçiklere ulaştırılması için okul idarecileri aracılığıyla posta yoluyla gönderdiler. Öğrenciler, mektupları teslim ettikten sonra "asker selâmı" verdi.



