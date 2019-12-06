HABER

Öğrencilerden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri yaptıkları kermesle elde ettikleri gelirle engelliler için akülü tekerlekli sandalye aldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri yaptıkları kermesle elde ettikleri gelirle engelliler için akülü tekerlekli sandalye aldı. Arkadaşlarının desteği ile akülü sandalyeye kavuşan 7 yaşındaki Enes Okutan, "Artın annem beni omzuna almak zorunda kalmayacak" dedi.
Siverek Halit Gülpınar Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler ve velilerin işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun kapalı spor salonunda 2 gün kermes düzenledi. Kermeste elde edilen gelirle 2 akülü tekerlekli sandalye alındı.
Okulda yapılan bir törenle akülü sandalyeler 52 yaşındaki Zinnet Yaşar ve 7 yaşındaki Enes Okutan’a verildi. Duygulu anların yaşandığı teslim töreninde Enes’in annesi ve babası gözyaşlarını tutamadı. Akülü sandalye için arkadaşlarına teşekkür eden Enes Okutan, "Artık okula ben akülü sandalyemle gideceğim, annem beni omzuna almak zorunda kalmayacak. Bununla dükkanlara gideceğim, parklara gideceğim, misafirliğe gideceğim. artık annem bana para verecek ben eşya almaya gideceğim, tek başıma gideceğim artık ablam beni götürmeyecek ben kendim tek gideceğim. Akülü sandalyem olduğu için çok mutluyum" dedi.
Enes’in konuşması sırasında teslim törenine katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Akülü sandalyesini alan Zinnet Yaşar da sevincini dile getirerek, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Okul müdürüne teşekkür plaketi
Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Çiftel, yapılan güzel çalışma için Okul Müdürü İbrahim Karakaş’a teşekkür plaketi verdi. Çiftel yaptığı açıklamada, "İlçemiz okullarından Halit Gülpınar Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından 2 gün boyunca kermes düzenlediler, bu kermesin geliriyle 2 tane tekerlekli akülü sandalye alındı. bugünde bu sandalyelerin teslim töreni vardı, bizde bu sebeple buraya katıldık. emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu arkadaş ve öğrencilerimiz bu anlamda bir sosyal proje üstlendiler, inşallah bu diğer okullara, diğer öğrencilere de örnek olmasını diliyorum. Bu projelerin devamını bekliyoruz. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz engelli kardeşlerine karşı, empati duyma, onların yaşadığı zorlukları görme adına sosyal sorumluluk projesi adına etkili olduğunu düşünüyorum, inşallah diğer kurum ve kuruluşlara örnek olur" diye konuştu.
Kermeste görev alan 8’inci sınıf öğrencilerden Saadet Sultan Özge yaptığı açıklamada, "Okul olarak her yıl böyle çalışmalar yapıyoruz, bu yıl da öğretmenlerimiz, velilerimiz ve arkadaşlarımızın katkısıyla 2 tane sandalye aldık. işte bunlar ihtiyaç sahiplerine verildi, artık onlarda bizim gibi çıkıp dolaşabilecek, küçük kardeşimiz okula gidecek, çok mutluyum" dedi.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Çevreci amonyak üretimi projesiÇevreci amonyak üretimi projesi
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyorUludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Doğa Koleji'ndeki maaş krizinde son durum! Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Ceren’in annesi Güfer Özdemir’in yürekleri dağlayan feryadı!

Feryadı yürekleri dağladı: Benim yavrumu nasıl aldılar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.