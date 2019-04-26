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Öğrencilerin spor festivali "SPORFEST" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 21:26 | Son Güncelleme

Öğrencilerin spor festivali "SPORFEST" sona erdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından öğrenciler arasındaki dostluğu sportif etkinliklerle pekiştirmek amacıyla ikincisi düzenlenen spor festivali "SPORFEST" sona erdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nde düzenlenen festivalin kapanış töreni düzenlendi. Törende, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından spor müsabakalarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Prof. Dr. Erdöl, burada yaptığı konuşmada, gençlerin sosyal alanlarda da birbirlerini tanıması gerektiğini belirterek, gençlere spor ve sanat faaliyetlerinde yer almaları tavsiyesinde bulundu.

"Gençlerin iyi derecede lisan öğrenmesi gerekir. İnsan sadece mesleğini icra ederek, maaş alarak yaşayamaz. Bir kızıl elma olarak ideallerinizi daima ufkunuzun ötesinde görmeniz ve ona doğru hızlı adımlarla yürümeniz gerekir." diyen Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak yeni Aziz Sancar'ları, Gazi Yaşargil'leri ve Fuat Sezgin'leri yetiştirecek kapasitelerinin olduğunu belirtti.

Sigara ile mücadeleye de dikkati çeken Erdöl, "Ülkemizi dumansız hale getirmeliyiz. Buna ihtiyacımız var. Beynimizi, kalbimizi damarlarımızı ve akciğerlerimizi perişan eden tütün illetinden gençlerin kurtulmasını istiyorum. Bizden sonraki nesillerin sağlıklı ortamda büyümesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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