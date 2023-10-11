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    4. Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı! Öğrencinin ailesi şaşkınlığını gizleyemedi

    Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı! Öğrencinin ailesi şaşkınlığını gizleyemedi

    11.10.2023 08:57 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletindeki bir lisede görev yapan 33 yaşındaki Morgan Freche isimli bir öğretmen öğrencilerinden birinden çocuk sahibi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmanın son derece gizli bir şekilde yürütülmesinin ardından ismi açıklanmayan öğrencinin ailesi şaşkınlığını gizleyemedi.

    33 yaşındaki Morgan Freche isimli bir öğretmen öğrencilerinden birinden çocuk sahibi olduğunun iddia edilmesinden sonra polise teslim oldu ve üçüncü derece tecavüz ve sözlü cinsel saldırı ve bir gence yönelik dört ayrı ağır cinsel ilişki suçlamasıyla karşı karşıya kalarak tutuklandı. Polis, iddiaların yaklaşık iki yıl öncesine dayandığını ve kendisinin 17 yaşındaki bir erkek çocuktan çocuk sahibi olmakla suçlandığını söyledi.

    AİLESİ BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

    Şerif Daniel Edwards, soruşturmanın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Soruşturmaya ilişkin belirli ayrıntıları paylaşamasak da, iddiaların derhal ele alındığını ve soruşturma sürecinin titiz ve kapsamlı olduğunu doğrulayabiliriz." dedi. İsmi açıklanmayan çocuğun ailesi ise yaşananlardan hiçbir şekilde haberdar olmadıklarını ve büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

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    Öğretmen öğrenci

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