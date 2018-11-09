Öğrenciyi dövdüğü iddia edilen okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 12 yaşındaki Ömer K.'yi dövdüğü öne sürülen Tombak Ortaokulu Müdürü Mustafa Yaşar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Dün meydana gelen olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bakanlık müfettişlerince soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Kahramanmaraş Göksun İlçesi Tombak Ortaokulu'ndaki öğrencimize yönelik darp iddialarına ilişkin, söz konusu Okul Müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, Bakanlık Müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır."
AVM'de yangın! Mahsur kalanlar...
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden şok savunma
Trump çok tartışılan kararı onayladı
Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!
3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı
Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum