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ÖĞRETMEN ATAMA CANLI YAYIN İZLE: MEB öğretmen atama canlı yayını nasıl ve nereden izlenir?

08.05.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atama canlı yayını hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak yeni 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise gözler atama sonuçlarına çevrildi. Peki, MEB öğretmen atama canlı yayını nasıl ve nereden izlenir? İşte Öğretmen atama canlı yayını hakkında tüm merak edilenler...

ÖĞRETMEN ATAMA CANLI YAYIN İZLE: MEB öğretmen atama canlı yayını nasıl ve nereden izlenir?

Öğretmen atama canlı yayını başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 45 bin öğretmen atama programında önemli açıklamalar yapmaya başladı. MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde alındı. Şimdi ise canlı yayında öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor. İşte konuya dair tüm detaylar...

MEB ÖĞRETMEN ATAMA CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleştiriliyor. Öğretmen atama programı ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi twitter hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. 2023 45 bin öğretmen atama programını buradan anbean takip edebilirsiniz.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA PROGRAMI CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğretmen atamalarında değerlendirme işlemleri tercihler dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Öğretmen ataması sonuçları erişime açıldığında adaylar buradan e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile birlikte sisteme giriş yaparak direkt olarak sorgulama ekranına gidebilecekler.

İkinci bir yol ise e-Devlet’e giriş yaparak arama çubuğuna Milli Eğitim Bakanlığı ve ardından Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” yazarak sorgulama işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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