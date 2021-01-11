Öğretmen atamaları 2021... Bakan açıkladı: Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı son dakika MEB öğretmen atamaları 2021 duyurusu bekliyordu. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamalarda 2021 yılı için yaklaşık 65 bin memur alınacağına dair açıklama yapılmıştı. 2021 yılına girmeden başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı alımlar yapmaya başladı. Binlerce öğretmen adayı bakanlıkların alımları devam ederken MEB öğretmen atamaları ne zaman yapacak, 2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. 2021 öğretmen atama takvimi için detayını da paylaşan Bakan Selçuk'un açıklamaları haberimizde.Peki öğretmen atamaları tarihleri ne zaman başlayacak? İşte güncel öğretmen atamaları gelişmeleri... SON DAKİKA BAKAN SELÇUK ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİ AÇIKLADI! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Kürdi'de konuk olarak yer aldı. Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması yapan Bakan Selçuk müjdeyi verdi. 2021 öğretmen atama takvimini açıklayan Selçuk, atamaların ihtiyaç duyulan kadrolara göre dağılımının olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi. Öğretmen atamaları tarihi ne zaman başlayacak sorusu için ise yakın bir zamanda yapılacağını belirtti.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, TARİHİ BELLİ OLDU MU? Bakan Selçuk öğretmen atama tarihlerinin ne zaman olacağına dair görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sonuçların kısa zamanda netleşmesini ümit ettiklerini açıkladı. Bakan Selçuk, öğretmen atama takviminin her yıl değiştiğini belirterek, net bir tarih veremediklerini fakat atamaların yakın bir tarihte yapılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Koronavirüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştayın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. MEB'den net atama tarihleri ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.

Peki 2021 yılında kaç bin öğretmen ataması olacak? Hangi branşlardan öğretmen ataması yapılacak?