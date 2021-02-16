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Öğretmen atamaları son durum 2021... Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

16.02.2021 08:41 | Son Güncelleme:
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Öğretmen atamaları son durum 2021... Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yapmıştı. Sağlık ve güvenlik personeli alımları da beklenirken, MEB personel alımları ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu araştırıyordu. Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimi ve kaç bin öğretmen atanacağına dair bilgileri geçtiğimiz günlerde paylaştı. Peki 2021 öğretmen atamaları tarihleri belli oldu mu? Hangi branşlarda öğretmen ataması olacak?

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı son dakika MEB öğretmen atamaları 2021 duyurusu bekliyordu. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamalarda 2021 yılı için yaklaşık 65 bin memur alınacağına dair açıklama yapılmıştı. 2021 yılına girmeden başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı alımlar yapmaya başladı. Binlerce öğretmen adayı bakanlıkların alımları devam ederken MEB öğretmen atamaları ne zaman yapacak, 2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yapmıştı. 2021 öğretmen atama takvimi için detayını da paylaşan Bakan Selçuk'un açıklamaları haberimizde.Peki öğretmen atamaları tarihleri ne zaman başlayacak? İşte güncel öğretmen atamaları gelişmeleri...

BAKAN SELÇUK ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz ay TRT Kürdi'de konuk olarak yer aldı. Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması yapan Bakan Selçuk müjdeyi vermişti. 2021 öğretmen atama takvimini açıklayan Selçuk, atamaların ihtiyaç duyulan kadrolara göre dağılımının olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi. Öğretmen atamaları tarihi ne zaman başlayacak sorusu için ise yakın bir zamanda yapılacağını belirtmişti. Yapılan açıklamanın ardından uzun bir süre geçmesine rağmen atamalarla ilgili bilgi verilmedi.

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bakan Selçuk yaptığı son açıklamasında, öğretmen atama tarihlerinin ne zaman olacağına dair görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sonuçların kısa zamanda netleşmesini ümit ettiklerini söylemişti. Bakan Selçuk, öğretmen atama takviminin her yıl değiştiğini belirterek, net bir tarih veremediklerini fakat atamaların yakın bir tarihte yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Koronavirüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştayın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. MEB'den net atama tarihleri ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.
Peki 2021 yılında kaç bin öğretmen ataması olacak? Hangi branşlardan öğretmen ataması yapılacak?

2021'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

Bakan Selçuk açıklamasında, kaç bin öğretmen atanacak sorusuna ise ihtiyaç doğrultusunda toplam kadro ihtiyacı ile belirleneceğini açıkladı. 2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılının ilk ayları içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki öğretmen ataması branş sayısı açıklandı mı?

BAKAN SELÇUK'UN ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk öğretmen kadro ihtiyacı ve branş sayısı için şöyle konuştu;

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı. Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretemen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor. Peki 2020 yılında kaç öğretmen atandı? 2020'de hangi branştan kaç öğretmen alındı?

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2021 yılı ilk aylarında atama bekleyen adaylar, 2020 yılından ençok atama yapılan branş sıralamasını araştırmaya başlandı. 2021 yılının başlarında açıklama bekleyen adaylar, atama açıklamasının hemen ardından başövuruların da yapılmasını öngörüyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.


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