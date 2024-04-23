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Öğretmen ataması ne zaman olacak? Bakan Tekin'den açıklama geldi: Sona yaklaştık, önümüzdeki hafta...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 20:08
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi. Bakan Tekin, müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmalarının devam ettiğini de söyledi.

Öğretmen ataması ne zaman olacak? Bakan Tekin'den açıklama geldi: Sona yaklaştık, önümüzdeki hafta...

Öğretmen atamalarıyla ilgili bekleyiş sürüyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi.

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Onda da sona yaklaştık, kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kabine sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını vermişti.

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