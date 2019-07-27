Öğretmen ve eczacı çiftin kavgasına aileler de karıştı: 1 yaralı

Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, eczacı Serkan K. ile öğretmen eşi Özlem K. arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tabancayla havaya ateş açılan kavgada, 1 kişi darbedilerek yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde meydana geldi. Eczacı Serkan K. ile öğretmen eşi Özlem K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aralarındaki anlaşmazlığı çözemeyen çift telefonla ailelerini arayıp durumu anlattı. Bunun üzerine iki ailenin fertleri eve geldi. Bir süre sonra çiftin arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Apartman bahçesinde devam eden kavgada, tabancayla rastgele ateş açıldı. Tabancanın sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle kavga sona ererken, 1 kişinin darbedilerek yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda, Serkan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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