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Öğretmenler Günü'nde genç öğretmenden acı haber

24.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında öğretmen Bahar Zeybek yaşamını yitirdi, 4 yakını yaralandı.

Öğretmenler Günü'nde genç öğretmenden acı haber

Musa Zeybek'in kullandığı pikap, Gördes-Akhisar yolunun Dağdere Mahallesi yakınlarında önce elektrik direğine çarptı daha sonra karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dağdere İlkokulunda görevli 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Bahar Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar pikap sürücüsü ile araçtaki Muhammet (19), Özge Fatma (4) ve Osman Zeybek (14) hastaneye kaldırıldı.

Öğretmen Zeybek'in, ders bitiminin ardından yakınlarıyla Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'ndeki evine döndüğü öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Öğretmenler Günü Manisa
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