Öğretmenler Günü ne zaman, 2023'te hangi güne denk geliyor? 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihi, anlam ve önemi

Öğretmenler Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öğretmenlik mesleğini yapan vatandaşlaro onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği bu özel güne kısa bir süre kaldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Öğretmenler Günü hakkında bilgiler...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Öğretmenler Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.







