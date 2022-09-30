Öğretmenler günü ne zaman, hangi tarihte? 2022 Öğretmenler günü tatil mi?

Öğretmenler Günü'nde öğretmenine hediye almak veya kutlama yapmak isteyen öğrenciler Öğretmenler Günü tarihini araştırıyor. Öğretmenler için kutlanan bu özel gün 1981 yılından beri ülkemizde kutlanmaktadır. Peki, bu yıl öğretmenler günü ne zaman? 2022 Öğretmenler günü tarihi ve detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü bazı ülkelerde 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanır.

Ülkemizde ise Öğretmenler Günü bu sene 24 Kasım Perşembe günü kutlanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

24 Kasım Perşembe Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Bu sebeple okullarda normal ders saatlerinde ders işlenecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye’de her sene 24 Kasım, Öğretmenler Günü kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981'den beri 24 Kasım'da kutlanıyor.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

